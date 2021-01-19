سهير العطار سيدة المواقف المثيرة: بطولات عالمية وتورتة جنسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة جدل واسعة، اشتعلت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صور لاحتفال عدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن، بتورتة وتشكيلة غريبة من الحلوى، على شكل أعضاء التناسلية، وكانت من بين تلك السيدات السباحة المصرية الشهيرة والأستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة سهير العطار، التي تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ البحث عنها بقوة على محركات البحث.

لم تكن هذة المرة الأولى، التي تلفت فيها السباحة المصرية سهير العطار، الأنظار إليها، إذ سبق أن كانت محط أنظار الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويُقدم «هُن» أبرز المواقف التي أثارت بها الجدل خلال السطور التالية.

تورتة عيد الميلاد الجنسية

كانت السباحة المصرية من ضمن المشاركات بحفل نادي الجزيرة، الذي أثار ضجة فور انتشار الصور الخاصة به، إذ صرحت سهير العطار، لـ«الوطن»، بأن كواليس الحفل تعود لعيد ميلاد إحدى صديقاتها، قبل 9 أيام مضت، تحديدا في 10 ينايرالماضي، وأنهن تفاجأن بأن علب الحلوى الجنسية، جاءت بالخطأ، وأنها كانت مخصصة لـ«حنة عروس».

توقف سهير العطار عن السباحة

تصدرت سهير العطار، محركات البحث بعد قرار عودتها للسباحة منذ 10 سنوات، إذ قالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»: «توقفت بسبب انشغالي في حياتي العلمية والأسرية بسبب زواجي وعملي، فضلًا عن الإنجاب، وحينها كنت في عامي الخمسين، ثم قررت العودة مجددًا بعدما عرض علي ذلك أحد من أصدقائي المقربين، لكنني ترددت في البداية».

بطولة الأساتذة في عمر السبعين

عادت العطار للسباحة ثانيةً، وأثنى العالم عليها، حينما شاركت في بطولة العالم للسباحة للأساتذة، التي أُقيمت في كوريا، إذ حصدت المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر، في مرحلة عمرية بين 70 و74 عامًا.

وفي البطولة نفسها، فازت سهير العطار، بالمركز الرابع في بطولة 400 متر حرة، و50 متر ظهر، و100 متر ظهر.