5 رجال في حياة أنغام: عرفي ورسمي وشائعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة أنغام اليوم، 19 يناير، بعيد ميلادها الـ49، إذ أثرت خلال تلك السنوات، مصر والبلدان العربية، بسجل تاريخي حافل بالأغنيات التي حققت نجاحا وصدى واسع.

ودوما تكون الفنانة أنغام، محط أنظار جمهورها العريض، خاصة فيما يخص حياتها الخاصة وعلاقاتها بوالدها، وأشقائها من الأب، فضلا عن زيجاتها وعلاقاتها بأولادها.

ويرصد «هن» في السطور التالية، علاقة أنغام، بالجنس الآخر، وعدد زيجاتها، التي لم تستمر طويلا في بعض الأحيان، خاصة أن بعضهما انتهى بالمحاكم.

مجدي عارف

تزوجت أنغام من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، لتنجب منه ابنها الأكبر «عمر»، وصاحبت تلك الزيجة وقتها، أحاديث كثيرة عن رفض والدها لـ«عارف»، إلا أن المطربة الموهوبة، أصرت على الزواج منه، قبل أن تنفصل عنه في النهاية.

فهد محمد الشلبي

عادت الفنانة أنغام، للزواج للمرة الثانية عام 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، لتنجب منه ابنها الثاني، «عبد الرحمن»، إلا أن الخلافات اشتدت بينهما، ووصلت إلى المحاكم عام 2007، لتقيم أنغام ضده دعوى «خلع» وتنفصل عنه.

وشارك الموزع الكويتي، المطربة أنغام كموديل، في كليب أغنيتها «بحبك.. وحشتيني»، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور عرضها.

أحمد عز

كانت مفاجأة كبيرة بالوسط الفني، وبين جمهورها، بعدما تداول البعض أخبارا تفيد بزواج أنغام من الفنان أحمد عز سرًا، بالتزامن خلافاته مع الفنانة زينة، التي وصلت إلى أروقة المحاكم.

ولم تؤكد أنغام، حينها الخبر أو تنفيه، لتقرر فيما بعد إصدار بيان صحفي عبر محاميها حسام السنهوري، مؤكدة زواجها بالفعل من الفنان في 2011، إلا أنهما انفصلا في 8 يناير عام 2012.

أحمد إبراهيم

تزوجت أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عرفيا، في 18 أكتوبر 2019، ثم رسميا في 19 فبراير 2020، ولاحقتها العديد من الأحاديث حول زواجها بالموزع، قبل إعلان زواجهما رسميًا، لكنها فضلت عدم الرد عليها في البداية، خاصة أن «إبراهيم» كان متزوجًا حينها من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المُخرج طارق العريان، وعقب إعلان «أنغام» الزيجة رسميًا، قاطعتها الفنانة السورية أصالة.

وعقب عدة أشهر، انفصلا الثنائي بهدوء، بعدما عاد الموزع الموسيقي لزوجته الأولى وأم أولاده، ياسمين عيسى، معربا عن الاحتفاظ بعلاقته وحبه للفنانة أنغام، التي تجاهلت الرد على الأمر.

هاني فرحات

كانت شائعات عديدة طالت أنغام، مؤخرا، حول ارتباطها من قائد فرقتها، المايسترو هاني فرحات، لكنها نفت الأمر تماما من خلال تدوينه عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت أنغام: «الأخبار المتداوله عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي، قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر».