أحدث إطلالة لـ نور عمرو دياب.. طريقة عمل النمش في المنزل «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حملة إعجاب بالنمش، صاحبت موجة الانتقادات والتنمر الموجه لـ نور عمرو دياب، بسبب صورتها الأخيرة، التي ظهرت خلالها بمكياج هادئ وشعر انسيابي مموج، مع ملابس صفراء اللون، في أحدث إطلالة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتتصدر بعدها ترند جوجل في مصر اليوم.

تسببت إطلالتها الأخيرة في التساؤل عن طريقة عمل النمش الصناعي أو النمش المزيف في المنزل، والذي يعتبروه من معايير الجمال، وهو ما قدمه موقع «سفنتين» المختص في الموضة والجمال:-

طرق وضع النمش الصناعي في المنزل

- يمكن شراء لاصقة النمش، التي يُوضع عليها العديد من النقاط الصغيرة المتناثرة على الخدين والأنف.

- يمكن الاعتماد أيضًا على قلم التجميل الخاص بذلك الأمر بدلا من اللاصقة، ليبدو شكل النمش طبيعيًا وهادئًا، وهو متاح بالألوان: أسود وبني فاتح وبني داكن وأحمر.

نصائح لوضع النمش الصناعي باحترافية في المنزل

وبدورها، وجهت خبيرة التجميل كينجال ميهتا، عدة نصائح لوضع النمش الصناعي باحترافية في المنزل، على رأسها استخدام القلم ذو اللون البني الداكن المخصص لذلك الأمر، مع تجنب وضع النمش المزيف بشكل دائري ومحدد على وجهك، حيث يفضب رسمه عشوائيا حتى يبدو طبيعيًا، وفقًا لما ذكره موقع «ذا تايمز أوف إينديا».

وتابعت خبيرة التجميل حديثها بأن وضع طبقة جديدة من النمش يوميًا، تساعد في بقائه على الوجه من 4 إلى 6 أسابيع.

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر

يشار إلى أن نور عمرو دياب تعرضت لموجة من التنمر خلال خاصية التعليقات على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام «النمش شكله صعب جدًا، لازم تعملي عملية تجميل وتشيليه»، و«كفايا تنمر على البنت حرام عليكم، هى حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك من قريب مش حلو خالص يا نور».