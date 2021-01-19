معلومات عن نور عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم نور عمرو دياب محرك البحث جوجل، عقب تعرض لموجة واسعة من التنمر، بسبب صورتها الأخيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها بمكياج بسيط مع شعر منسدل ونمش في وجهها، التي نسقتها مع أزياء صفراء اللون، وقلادة فضية من توقيع دار الأزياء العالمية «شانيل».

«النمش شكله صعب جدًا، لازم تعملي عملية تجميل وتشيليه»، و«كفايا تنمر على البنت حرام عليكم، هى حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك من قريب مش حلو خالص يا نور».. تلك هى أبرز التعليقات المدونة على حساب ابنة عمرو دياب.

من هى نور عمرو دياب؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب.

1- نور هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، وهى الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا ابنة رائد الفن الاستعراضي في مصر ومؤسس فرقة رضا، محمود رضا.

2- لديها 3 أشقاء من الزوجة الثانية لوالدها زينة عاشور وهم: كنزي وجنا وعبد الله.

3- قررت نور عمرو دياب دراسة العديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

4- في عام 1996، أهدى لها والدها عمرو دياب أغنية «نور العين».

5- خلال لقاء الفنانة شيرين في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، كشفت عن جوانب من حياة ابنتها، قائلة: «بنتي هى حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني».

6- دشنت حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها ما يزيد على 150 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- تعد دينا الشربيني من أصدقائها المقربين، وتدعمها باستمرار عقب منصات التواصل الاجتماعي.