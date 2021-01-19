بعد 40 عاما.. «إبراهيم»: حرموا ابني من فرصة عمره علشان لاقوني متجوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 40 عاما تجدد السؤال عن زيجته الأولى حين طلبت الجهات المختصة من ابنه أوراق قيد عائلي نظرًا لتقدمه لوظيفة هامة، طلب أربك موازين إبراهيم محمد، الذى كان قد نسى خطبته من ابنة خاله وعقد قرانه عليها قبل الزفاف، وانتهى الأمر عند المأذون دون أن يستخرج عقد طلاق أو قسيمة زواج.

عقد قران مر عليه 40 سنة

أسرع الرجل الستيني إلى محكمة الزنانيري بحي روض الفرج بشبرا، لاستخراج قسيمة زواج والسؤال عن إمكانية استخراج عقد طلاق أيضًا حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل ابنه: «مبقاش ليا أي علاقة بيها ولما روحت أطلع قسيمة الجواز زي ما طلبوا مني لما دخلوا بيانات ابني على الكمبيوتر ولاقوني متجوز قبل كدة ومش مقدم القسيمة».

بيانات خاطئة

ذهب لاستخراجها وفوجئ بمعلومات خاطئة بداخلها: «لاقيت اسمها مختلف مش هو ومحل إقامتها البحيرة واحنا من القاهرة وتاريخ ميلادي غلط وقالولي دي ماتت خلاص وأنا متأكد انها لسه عايشة لانها بنت خالي»، حتى يثبت صحة كلامه ويثبت أنه قد طلقها قبل 40 عامًا ولم يعد على صلة بها أحضر في حقيبته صورة بطاقة زوجها الحالي: «جبتلهم البطاقة عشان يتأكدوا إنها مش مراتي والاسم المكتوب مش أنا».

فرصة لن تعود

10 أيام فقط هي المدة المحددة لتقديم الأوراق اللازمة، الأمر الذي جعل «إبراهيم» يبذل قصاري جهده في الانتهاء من الإجراءات اللازمة حتى لا يحرم ابنه من فرصة عمره: «احنا مستنين اليوم ده من زمان ومكنتش عامل حسابي على الموضوع ده خالص وبقيت مطلوب مني أقدم الورق اللي ابني محتاجه وأصلح البيانات الغلط واطلع قسيمة طلاق بعد العمر ده كله».

يقول «إبراهيم»، إن زوجته الحالية معه منذ عام 1990 وأخبرها بعلاقته الأولى ولكن لم يكن يتوقع أن تفتح مرة أخرى بعد هذه السنوات الطويلة: «كل واحد فينا اتجوز وشاف حياته».