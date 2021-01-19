في عيد ميلادها.. قصة 4 شهور خطوبة بين مي عز الدين وزيدان: عمري ما هتخلى عنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عُرفت بشقاوتها وجمالها وأنوثتها التي تخطف القلوب، منذ أن أطلت للمرة الأولى على شاشات السينما، من خلال فيلم «رحلة حب»، مع الفنان محمد فؤاد والفنان أحمد حلمي، خاضت مسيرة فنية كبيرة على الصعيد السينمائي والتليفزيوني، هي الفنانة مي عز الدين، التي رغم تقدمها في العمر لم تقدم على خطوة الزواج، بعد إنهاء خطبتها من لاعب الكرة محمد زيدان.

ويتزامن اليوم 19 يناير، يوم ميلاد الفنانة مي عز الدين الـ41، ويُقدم «هُن» قصة ارتباطها باللاعب محمد زيدان، وعزوفها على الزواج، خلال السطور التالية.

مي عز الدين توضح أسباب عزوفها عن الزواج

أرجعت الفنانة مي عز الدين، أسباب عزوفها عن الزواج، لشخصيتها الصعبة، وذكرت خلال استضافتها في العديد من البرامج واللقاءات التلفزيونية، أن متطلباتها في الزواج صعبة جدًا، كما أنها لن تترك عملها بمجال الفن إرضاءً لزوجها.

محمد زيدان يروي كواليس علاقته بمي عز الدين

وكانت أقدمت مي على خطوة الارتباط مرة واحدة فقط، من لاعب الكرة محمد زيدان، ولكن لم تُكتب لها الاستمرار، وكان تحدث الأخير، خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن علاقته بها وأسباب انفصالهم بعد ذلك.

العديد من الشائعات، آنذالك قد انتشرت بعد فسخ الخطبة، وكان منها أن زيدان ارتبط بمي حتى يستطع نسي زوجته الدينماركية وأم أبنائه، والتي صححها خلال اللقاء، قائلًا «الفترة اللي أنا ومي ارتبطنا فيها كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية لفترة قصيرة، وكنت أعرف مي من قبل الانفصال».

وعن أسباب انفصاله عن مي، أرجعها لاختلاف وجهات النظر، بسبب ظروف عملها بمجال الفن، وحينها كان يعيش في ألمانيا، وهو ما جعل لهذه الخطبة عدم الاستمرار، أكثر من 4 شهور منذ شهر إبريل إلى أغسطس.

وأشار زيدان خلال اللقاء، إلى أن الانفصال بينهما تحول لصداقة كبيرة تجمع بينهم، وأن زوجته الأجنبية متفهمة للوضع ولا تُشكل مي عائقًا في علاقته بزوجته، «عمري ما هتخلى عنها، ومراتي هتتفهم، لأن علاقتي بيها كويسة جدا».