«من غير حجاب».. حكم قراءة المرأة للقرآن بملابس المنزل

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ما حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم بملابس البيت الصيفية وعدم ارتداء الحجاب؟، سؤال يشغل بال الكثير من الفتيات، من الرغبة في قراءة كتاب الله بملابس المنزل دون الالتزام بوضع الحجاب، فهل يجوز ذلك لها.

وفي هذا أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في الفتوى التي حملت رقم 2768، أنه يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئة حسنة، وقراءة المرأة للقرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا، إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل، فلقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها.

وتابعت دار الإفتاء في الإجابة مستهدة بذكر الحكيم الترمذي بعضًا منها في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» فقال: (من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرًا، وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة، وَأَن تستاك، وَأَن تتخلل، وتتطيب، فَإِن هَذَا طَرِيقه، وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة، وَلا تكون مُتكئًا، وَأَن تتلبس له كمَا تتلبس للدخول على الأمير؛ لِأَنَّك مُنَاجٍ، وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة بقرَاءَته، كان أَبُو الْعَالِيَة إِذا قَرَأَ اعتَمَّ وَلبس وارتدى واستقبل الْقبْلَة).