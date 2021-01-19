بالفازلين والقرفة.. تعرفي على البديل الطبيعي لفيلر الشفايف

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من النساء يلجأن لعمليات التجميل وحقن الفيلر، بهدف الحصول على شفاه جذابة وأكبر حجمًا، ولكن هذا ليس الخيار الأفضل لأغلب الفتيات، لأن هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي قد تمنحك شفاه ممتلئة، دون الخضوع للحقن أو غيرها من الحلول الجراحية.

كما يوجد أكثر من روتين بديل عن اتباع تقنية الفيلر، ولا يسبب أي أضرار، حيث يبرز الشفتين ويجعلهما ممتلئتين بمجرد تطبيقه على الشفاه.

نصائح للحصول على شفاه ممتلئة من دون فيلر

تدليك العضلات المحيطة بالشفاه، خصوصًا الخدين، يعمل على تكبير العضلات المتواجدة حولها، وبالتالي يؤثر على حجم الشفاه، الأمر الذي يمنحك جمالًا مشابهًا لنتيجة حقنها بالفيلر.

استعمال ملمعات الشفاه التي تحتوي على مادة الكولاجين أو الكريمات الغنية بالكولاجين، يساعد على زيادة حجمها وجعلها أكبر حجمًا وأكثر جمالاً.

الحفاظ على اللون الوردي للشفاه عن طريق استعمال سكراب تقشير باستمرار، على الأقل مرة في الأسبوع، للتخلص من الخلايا الميتة، يساهم في إبرازها وتكبير حجمها.

بديل طبيعي لفيلر الشفاه

لتظهر شفاهك ناعمة وممتلئة يجب أن تقشر جيدًا وتنشط بها الدورة الدموية، وهذا ما يمكن الحصول عليه بوصفة تقشير وتنعيم الشفاه بالفازلين مع القرفة.

الطريقة

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع 4 ملاعق من الفازلين، وضعيها على الشفاه ثم افركي شفاهك بحركة دائرية بسيطة، لمدة نصف دقيقة أو أكثر قليلاً، ثم نظفيها بمنشفة مبللة بماء دافئ.