قدّمت الشيف غادة جميل طريقة عمل أرز بالبهارات، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل أرز بالبهارات

أرز بسمتي

بهارات

جوزة الطيب

بودرة ثوم

بودرة بصل

سمنة بلدي

بصل مبشور

ماء بصل

طريقة عمل أرز بالبهارات

يخلط ماء البصل مع بودرة الثوم وبودرة البصل وجوزة الطيب والبهارات.

وينقع الأرز في ماء البصل.

بـ حلة يحمر البصل في السمنة.

ويضاف له الأرز.

ويضاف له الماء ويترك حتى الغليان.

ثم يترك مغطى على نار هادئة حتى تمام الطهي.

ويُقدم ساخنًا.