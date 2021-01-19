حلمي بكر: «كل اللي اتجوزتهم يتمنوا يرجعوا لي.. دول فهموني بعدين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الملحن حلمي بكر، إن شخصيته في العمل تختلف تمامًا مع شخصيته فى الواقع، فالبعض يراه شرسا، ولكن في الحقيقة دموعه قريبة، فحينما يتحدث مع ابنته في الهاتف دموعة تنهمر، على حد وصفه، موضحًا في الوقت ذاته أن ابنته عبقرية وتُعلن رغبتها له دائمًا أنها تُريد الدخول في الوسط الفني.

نجله لن يُعدد زوجاته مثلي .. الأول على جامعة سان فرانسيسكو

وأضاف «بكر»، خلال حواره في برنامج « حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أن ابنه الأكبر يُدعى هشام ومتزوج من فتاة لبنانية، كما أنه كان الأول على جامعة سان فرانسيسكو، موضحًا أن نجله لن يقوم بما فعله من تعدد الزواج، فابنه لديه زوجة واحدة فقط.

وواصل: « كل اللي اتجوزتهم يتمنوا يرجعولى لأنهم فهموني بعدين».

وسرد المُلحن القدير، موقفًا طريفًا حدث معه بشأن تعدد زوجاته، حيث اتصل به أحد الأشخاص وردت عليه زوجته، فقال لها « أهلا سوسو هانم»، ثم تحدث مع حلمي بكر، وبعد شهور، اتصل مرة أخرى هذا الشخص، وردت زوجته، فقال لها « أهلا سوسو هانم»، فأوضحت أنها ليست هي «لا أنا نانا مراته».

موقف طريف عن سرعة تغيير زوجاته

وتابع : « الراجل قالي انت غيرت بالسرعة دي، وضحك معايا وقالي أهدى شوية، وتكرر الموقف مع نفس الشخص بزوجة أخرى، بس المرة دي شتمني بس بشكل ساخر يعني»، فيما روى عاطف سليمان، صحفي، خلال البرنامج، أن حلمى بكر، تلقى في يوم مكالمة هاتفية من فتاة قالت له إنها تحبه وتريد أن تتزوجه فقال لها «تعاليلي بكرة».