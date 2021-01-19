سيدة تروي تجربتها مع «زواج التجربة»: مغلطتش وخايفة من الهجوم عليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الدكتور أحمد مهران، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، عن تلك الفكرة وما أثارته من جدل، خلال استضافته في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، فذكر أنه ليس مأذونا وليس جهة تُطلق، لكنه صنع فكرة خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية ووضع شروط للحفاظ على الحياة الزوجية.

«زواج التجربة» ليس عقد زواج مطلقا

وأوضح مهران، أن هذا العقد ليس عقد زواج مطلقا ولكنه عبارة عن عقد للتصالح والتوفيق بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما عن طريق وضع عددا من النقاط والشروط يتم الاتفاق عليها بينهما، موضحًا أنه متزوج منذ 6 شهور واتفق مع زوجته إذا حدث أى خلاف يحق عمل عقد «زواج تجربة» يضعا خلاله شروطهما ويقوما بحلها.

باحث شرعي: «زواج التجربة» حرام

وتحدى صاحب مبادرة «زواج التجربة»، أن يقوم أي شخص بالرد عليه في هذا الأمر وإثبات خطئه، فرد عليه الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمؤسسة الأزهر، خلال البرنامج ذاته، أن هناك فرقا بين العقد المدني والعقد الشرعي، وهذه الفكرة تؤدي بنا إلى زواج المتعة، وهي فكرة حرام.

«معملتش حاجة غلط».. أول سيدة تحكي تجربتها مع زواج التجربة

وقالت رشا أبو راية، سيدة طبقت عقد زواج التجربة، إنها كانت تتمنى أن تظهر عبر سكايب لكنها خائفة من الهجوم الذي سوف تتعرض له بعد رواية تجربتها، حيث إنها رفعت دعوى طلاق بسبب مشاكل كثيرة مع زوجها، كما أن زوجها وعدها وعودا كثيرا لكنه لم ينفذ منها أي شيء.

العقد ليس به مدة زمنية

وأوضحت أبو راية، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أنها ذهبت إلى الدكتور أحمد مهران، وجلس مع زوجها وشرح لهما فكرة «زواج التجربة» وقررت أن تخوض التجربة وتكتب العقد وترى إذا كان سيلتزم بالكلام المكتوب في العقد، والشروط التي وضعت في العقد كانت تخص شغلها ودراستها، خاصة أنها غير مقصرة في بيتها، فضلاً عن أنه لديه الإمكانية يوفر لها بعض الشروط الخاصة.

الموضوع سهل علينا كتير جدا

ونوهت بأن العقد ليس به مدة زمنية، وإنما المدة الزمنية تكون لدى بعض الشروط، وإذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط في الوقت المحدد لها يحدث الطلاق، معقبة: «الموضوع سهل علينا كتير جدا، ومعملتش حاجة غلط، خاصة أن جوزي كان بيساومني على الطلاق ويريد مني التنازل عن حقوقي».