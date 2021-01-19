تورتة الفراولة من أكثر الحلويات المحببة للأطفال، بمكوناتها من الفراولة والكريمة، بالإضافة إلى شكلها الشهي، ويقدم لك موقع «هن»، طريقة سهلة لعمل تورتة الفراولة في البيت.

المقادير

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق بكينج بودر.

¼ملعقة ملح.

2 كوب سكر.

¼ كوب زبدة.

5 بيضات.

¼ملعقة فانيليا.

بشر ليمون.

½1 كوب حليب.

كريمة.

فراولة.

طريقة عمل تورتة الفراولة

يخلط البيكنج بودر مع الدقيق ثم ياف الملح.

بخلط السكر والزبدة بمضرب البيض جيدًا ثم ياف البيض والفانيليا وبشر الليمون.

يضاف الدقيق على الخليط ثم الحليب ويضرب جيدًا.

يوضع الخليط في صينية الكيك ويدخل في الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 40 دقيقة.

يزين الكيك بالكريمة ثم الفراولة، وتُقدم.