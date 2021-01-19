3 أعراض جديدة تظهر على مريض فيروس كورونا.. منها حكة العين

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض مختلفة تظهر يوميا مع تفشي فيروس كورونا، وكشفت آخر الأبحاث العلمية التي تم إجراءها، عن ظهور علامات جديدة على مرضى فيروس كورونا مرتبطة بالعينين.

أعراض جديدة لفيروس كورونا

وحددت الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، 3 أعراض لفيروس كورونا مرتبطة بالعينين، وهي: «رهاب الضوء، وتقرح العينين، وحكة».

ويعتبر رهاب الضوء كما أوضحت صحيفة «إكسبريس»، من بين المشاكل الأقل شهرة التي يواجهها المرضى وهو شكل من أشكال حساسية الضوء ويرتبط بالصداع، يعاني المصابون من شعور بعدم الراحة أو ألم في العين وخاصة عند تشغيل الضوء.

ويعتبر وجود التهاب في العين هو أكثر مشال العين انتشارا بين مرضى فيروس كورونا، ولكن لا يشترط ظهور التهاب العين بشكل مفاجىء أن يعتبر أدلة على الإصابة بالفيروس، ويمكن أن تكون حكة العيون علامة على التهاب الملتحمة الفيروسي.

ويجب أن تختفي معظم أعراض ومشاكل العين عندما يغادر الفيروس الجسم.

علاج التهابات العين

وتوجد بعض العلاجات التي تساعد في علاج التهابات العين الغير مرتبطة بفيروس كورونا، منها كما ذكرها موقع «healthy line».

يجب غسل اليدين بعناية قبل لمس العين.

الابتعاد عن مساحيق تجميل العيون في حال الإصابة بالتهابات العيون.

إذا كان تطور الالتهاب ناجمًا عن استعمال الماكياج، فمن المفضل الامتناع عن استعماله مرة أخرى.

إذا كنت تستعمل عدسات لاصقة، فمن المهم أن تحافظ على نظافة العدسة واستعمال مواد تعقيم مناسبة.

يمنع فرك العين المريضة.

يجب تعقيم كل قطعة ثياب، فراش أو مناشف لامست العين المريضة، قبل انتقالها لشخص آخر.

يجب الامتناع عن ملامسة المياه الملوثة مجهولة المصدر.