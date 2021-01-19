الامارات | راشد الماجد ووليد الشامي في ختام مهرجان دبي للتسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد ووليد الشامي في ختام مهرجان دبي للتسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان دبي للتسوق و«مجموعة»MBC حفلاً فنياً مميزاً، بالتزامن مع اختتام فعالياته، يحييه النجمان راشد الماجد ووليد الشامي، وذلك في قاعة «كوكا كولا أرينا» 29 يناير. ويأتي الحفل ختاماً لشهرٍ مليءٍ بالعروض الموسيقية المباشرة وعروض التسوق المميزة ونشاطات الترفيه العائلية.

ويتميز الفنانان راشد الماجد ووليد الشامي بشعبية كبيرة في المنطقة، وقاعدة واسعة من المعجبين في مختلف أنحاء العالم. ويتطلع عشاق النجمين إلى الاستمتاع بمجموعةٍ من الأغاني العربية والخليجية.

وخلال رحلته الفنية الطويلة التي بدأت عام 1984، قدّم راشد الماجد أكثر من 40 ألبوماً غنائياً، تحمل أسلوبه العاطفي المميز. واشتهر بتأدية أغنية مهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر»، وبمشاركته في الأغنية الجديدة «يا سلام يا دبي» مع المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي العالمي الحائز جائزة غرامي RedOne. في حين يشتهر وليد الشامي بحضورٍ مميز على الساحة الفنية العربية، وبأغانيه التي حققت نجاحاً لافتاً، مثل: «صدمة» و«أحبه كلش» و«نار حلوة».

خصوصية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نحرص على أن يعكس الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق تميّز وخصوصية نسخة هذا العام. وكلنا ثقة أن الفنانين راشد الماجد ووليد الشامي سيقومان بإحياء حفل مذهل وتقديم أداء استثنائي للجماهير، فكلاهما يتمتع بقاعدة جماهيرية ولديه شريحة واسعة من المعجبين، وكذلك بأداءٍ متألق وعلاقة مميزة مع مهرجان دبي للتسوق. ويحتفي الحفل المباشر، الذي يُعدّ أكبر فعالية موسيقية لهذا العام، بكل ما قدمه مهرجان دبي للتسوق من عروضٍ ترفيهية وترويجية وسحوبات وجوائز وتجارب مختلفة استمتع بها سكان دبي وزوارها». وأعرب مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في «مجموعة MBC»، زياد حمزة، عن سعادته بالتعاون مع «مهرجان دبي للتسوق» طوال موسم المهرجان، مُشيداً بنجاح الحفلات الفنية المشتركة التي أقيمت هذا الموسم، وأضاف حمزة: «أضافت الحفلات الفنية الناجحة التي تمكّنا من إقامتها مع شركائنا في (مهرجان دبي للتسوق) نكهة مميزة طوال موسم المهرجان، وهذا العام يعود سندباد الأغنية العربية راشد الماجد ليُحيي حفل ختام المهرجان، كما فعل الموسم الماضي، ومعه هذه المرة النجم وليد الشامي».

المدينة الحالمة

قال الفنان راشد الماجد: «أنا في غاية الحماس لإحياء الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق مجدداً هذا العام. تلك المدينة الحالمة التي لطالما أعجبتُ بها. ومهرجان دبي للتسوق هو إحدى أبرز الفعاليات في العالم، لذا يسعدني ويشرّفني أن يرتبط اسمي به منذ انطلاقته قبل 26 عامًا. ومع أحدث إصداراتي، أغنية (يا سلام يا دبي)، أترقب بشوق حفلي القادم وتواصلي مع جمهوري في دبي والمنطقة». وقال الفنان وليد الشامي: «يشرفني أن أحظى بفرصة إحياء الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق بدورته الـ26. وفي جعبتي مجموعة مختارة من الأغنيات التي أعددتها للحفل، وأنا في غاية الشوق لرؤية مدى تفاعل الجمهور مع تلك الأغنيات». ويبدأ الحضور أمسيتهم مع عشاء في الهواء الطلق يتم تقديمه تحت أضواء مهرجان دبي للتسوق الخلابة في أحد المطاعم والمقاهي العديدة في سيتي ووك، التي تقدم مجموعة رائعة من النكهات المحلية والعالمية. وتُعد سيتي ووك المكان المثالي لتناول وجبة قبل الحفل، حيث تقع على بعد مسافة قصيرة مشياً من كوكا كولا أرينا. وتبدأ أسعار التذاكر من 350 درهماً، ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني www.coca-cola-arena.com.

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