الامارات | «أنفلونزا الطيور» تنقذ الدجاج من الصقور في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنفلونزا الطيور» تنقذ الدجاج من الصقور في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت حديقة حيوان، تديرها الدولة في الهند، تقديم الدجاج طعاماً للطيور الجارحة، مثل الصقور، وذلك مع تفشي «أنفلونزا الطيور» في أكثر من 10 ولايات بالبلاد.

وقالت وزارة تربية الحيوانات، في بيان منفصل، بوقت متأخر أول من أمس الأحد، إنه تم تأكيد المزيد من حالات النفوق للغربان، وطيور البلشون والبجع والحمام والدواجن، بسبب أنفلونزا الطيور، في عدد كبير من الولايات الهندية.

ويهدد تفشي المرض في ثاني أكبر منتج للبيض بالعالم صناعة الدواجن التي تتعافى بعد تراجع الأسعار العام الماضي، وسط تكهنات بأن الدجاج قد ينشر فيروس كورونا. ويعمل بهذه الصناعة، التي يبلغ حجمها 14 مليار دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر، خمسة ملايين شخص، وتدعم 25 مليون منتِج.

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