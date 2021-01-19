للفتاة.. 9 أشياء اجعليها في حقيبة يدك دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لحقيبة الفتاة أهمية كبيرة لها، حيث تُخزن بها الأشياء التي تحتاجها خلال تواجدها خارج المنزل، بداية من أدوات المكياج أو المناديل أو حافظة النقود وغيرها، لكن هناك قطعة أساسية يجب أن تكون في حقيبة يدك، نذكرها لكِ وفق ما أورد موقع "brightside":

- المسواك:

في كثير من الأحيان، تدخل قطعة من الطعام أو المكسرات في أقصى زاوية من فمك وتبدأ في الشعور بالانزعاج، لا تحاولين إخراجها بيديك أمام الآخرين في الأماكن العامة، عليك استخدام المسواك.

- الهويّة الشخصية:

يجب أن يظل جواز السفر وبطاقة الهوية الشخصية وكارنيه التأمين الصحي في متناول اليد دائمًا، لأن تلك المستندات لا غنى عنها خلال تواجدك خارج المنزل.

- بيانات فصيلة الدم وأرقام هواتف أقاربك:

في بعض الحالات، يحتاج العاملون في المجال الطبي إلى معرفة فصيلة دم الشخص، إذا حدث فجأة حادث وضرورة الحاجة إلى سيارة إسعاف، فسيكون من المهم أن يجد العاملون في حقيبتك ورقة بها فصيلة دمك، حتى يستطيعون إنقاذك، وأيضا أرقام هواتف أسرتك بسرعة لكي يتمكنوا من إبلاغهم بمكان وجودك.

- معقم اليدين:

عدد الجراثيم التي تعيش على أيدينا كثيرة ولا نراها، لذا من أجل تجنب الأمراض المختلفة وخصوصا فيروس كورونا، يُنصح بتطهير أيدينا قبل تناول الوجبات، وبعد استخدام المرحاض، وأثناء التواجد في الأماكن العامة، تجنبا للإصابة بأي عدوى أو فيروسات.

- كريم واقي من الشمس:

يعتبر كريم واقي من الشمس ضروري ليس فقط على الشاطئ في فصل الصيف، ولكن أيضًا كل يوم في الشتاء، حيث ذكر Dawn Dorsey من مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، مدى أهمية وضع واقي من الشمس على مدار السنة، لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- بلسم الشفاه:

يمكن أن تجف الشفاه في الطقس العاصف والبارد، ولذلك يعد وضع مرطب الشفاه معك دائمًا أمرًا ضروريًا، حيث تتطلب شفتيك العناية المناسبة، وقد لا يكون لديك وقت للذهاب إلى المنزل لوضع مكياج للخروج مع الأصدقاء.

- باور بانك:

لا يمكن للأشخاص اتخاذ خطوة واحدة بدون اصطحاب الهواتف معهم، للحصول على مواقع الأماكن والاتصال بالأصدقاء وقراءة القصص، والتصفح عبر الإنترنت، لذلك من الأفضل أن تحملي في حقيبتك دائمًا باور بانك.

- مشط خشبي:

يبدو الشعر الخشن دائمًا فوضويًا، لذا من الأفضل أن تضعي مشط صغيرا في حقيبتك أثناء الخروج، سيساعدك في الحفاظ على مظهر شعرك أنيق.

- دبابيس:

يفضل أن تحملي معك دائمًا دبابيس من النوع الذي يتم إغلاقه، لإنقاذ الموقف إذا تمزقت السلسة أو حدث قطع ما في حقيبتك أو ملابسك.

- مناديل مبللة:

إذا كان المطهر يحمي اليدين من الجراثيم، فيمكن أن تساعد المناديل المبللة في الحفاظ على نظافة الأحذية والملابس، إذ إنها ضرورية في حالة وقوع قطرات من الطعام عن طريق الخطأ على ملابسك، أو انسكاب بعض القهوة على حذائك.