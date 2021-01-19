خلطات طبيعية لتفتيح لون العنق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:35 صباحاً - سُمْرَة العنق من المشاكل التي تواجِه النساء والفتيات على وجه الخصوص، وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى العديد من العوامل؛ أهمها التعرض لأشعة الشمس الحارقة بصفة مستمرة، أو قلة الاهتمام بالمنطقة، لذا يُعَدُّ تبييض الوجه من أكثر الأمور التي تشغل بال النساء، خاصة قبل أي مناسبة، واليوم جمعنا لكنّ أفضل الطرق الطبيعية لتفتيح لون العنق، لتظهري بإطلالة أنيقة.



خل التفاح لتفتيح لون العنق

خل التفاح



يُعتبر خل التفاح من المكونات المبيِّضة والمطهِّرة للبشرة، فهو يقتل البكتيريا الناتجة عن التعرق في منطقة الرقبة ويفتحها في الوقت ذاته، لذا قومي بخلط ملعقة من الخل وملعقة من الماء النقي، ثم امسحي رقبتك بهذا المزيج بواسطة كرة من القطن، واتركيه ليجف، وقومي بتكرار هذه العملية مرة في الصباح وأخرى في المساء، للحصول على نتيجة مرضية بعشرة أيام.

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الليمون لتفتيح لون العنق

الليمون



يُعرف الليمون بكونه واحدًا من الوصفات الشعبية المعروفة لتفتيح لون البشرة سريعًا، لذا يمكنك -عزيزتي- خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من ماء الورد، ثم ضعي المزيج على الرقبة قبل النوم، واتركيه طوال الليل، ثم اشطفيه بالماء الفاتر صباحًا، كما يمكنك مزج الخليط مع القليل من بودرة الكركم ثم تطبيقه على الرقبة باستخدام القطن، واتركيه لمدة ١٥ دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.



تفتيح لون العنق بالشوفان

تفتيح لون العنق بالشوفان



للشوفان العديد من الفوائد الجمالية للبشرة، ومنها كونه قادرًا على تبييض البشرة والرقبة عند مزجه مع بعض الأغذية الأخرى، ولتفتيح لون العنق اطحني الشوفان بطريقة ناعمة، ثم أضيفي له لب الطماطم لتحصلي على مزيج متماسك، ثم طبقيه على الرقبة لمدة عشرين دقيقة، وافركي رقبتك بأصابعك المبللة دائريًّا للتخلص من الجلد الميت، ثم اغسليها بالماء، وضعي مرطبك المفضل على الرقبة، ولوصفة أخرى يمكنك خلط الشوفان المطحون بشكل ناعم مع الحليب والقليل من العسل أو الزبادي، ثم قومي بتطبيقه على الرقبة لمدة تتراوح ما بين ١٥ و 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

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الكركم لتفتيح لون العنق

الكركم لتفتيح لون العنق



يُعتبر الكركم أفضل مكون طبيعي لتبييض البشرة وتفتيحها، ويمتاز بوجوده في كل منزل، لذا لا تترددي في خلط ملعقة من بودرة الكركم مع ملعقة من زيت الزيتون إلى أن تحصلي على مزيج متماسك، ثم قومي بتدليك عنقك مع التركيز على أماكن التَّصَبُّغَات، واتركي الخليط لمدة عشرين دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.



تفتيح لون العنق بماء البطاطا

تفتيح لون العنق بماء البطاطا



البطاطا من أفضل المكونات الطبيعية لتفتيح لون العنق، لذا قومي بتقشير البطاطا وتقطيعها وخلطها بالخلاط ومن ثَمَّ تصفيتها، وعندما تحصلي على ماء البطاطا اغمري كرة من القطن في ماء البطاطا وامسحي بها رقبتك بعد تنظيفها بزبدة الشيا يوميًّا، وستلاحظين نتيجة فعالة ومُرْضِيَة في عشرة أيام.



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