شهد ناصر وتنسيقات لافتة بالحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:35 صباحاً - شهد ناصر، يوتيوبر أردنية من أصل فلسطيني، بالإضافة إلى كونها مدونة جمال وعناية بالبشرة، ويتابعها على إنستجرام أكثر من ٨٦٥ ألف شخص، بينما وصل عدد متابعيها على اليوتيوب إلى أكثر من مليون و٥٣٠ ألف متابع، ولتأنقها الدائم بـ الخيارات المحتشمة والأنيقة، نرصد لكُ اليوم أبرز إطلالاتها خلال عام ٢٠٢١، فاستوحي منها أفكارًا أنيقة تليق بمظهرك بالحجاب.



تنسيقات العبايات الشبابية في ٢٠٢١

شهد ناصر باطلالة صباحية بالعباية

لجأت شهد ناصر لعدة إطلالات شبابية بالعباية في ٢٠٢١، ومن أبرز خياراتها ارتدَتْ عباية سماوية مصممة بأكمام منفوخة مزينة بمطاط مع حذاء وحقيبة وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بساعة بنية وأساور ناعمة وأنثوية.

تنسيق العباية الخضراء من شهد ناصر

وأطلت في خيار أحادي بعباية وفستان بقماش بليسيه أخضر مصمم بقصة يومية ناعمة مع حجاب أخضر وحقيبة وحذاء باللون الأسود، كما أكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية للمسة أنثوية مبهرة.

شهد ناصر باطلاله حيادية ناعمة

وظهرت في الإطلالة الثالثة بعباية رمادية صيفية مزينة بالأسود في أحد الطرفين، وأكملتها بفستان وحقيبة وحذاء باللون الأبيض، كما لجأت للنظارات الصغيرة باللون الأسود مع المجوهرات الناعمة لليدين.

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إطلالة شهد ناصر بفستان حيادي

تنسيق الفستان بالألوان الحيادية من شهد ناصر



في إطلالة ناعمة ويومية بأسلوب أنثوي، تأنقت شهد ناصر بفستان أسود ضيق مصمم بأكمام بيضاء متعددة الطبقات، وأكملته بحجاب أبيض مع حقيبة صغيرة بيضاء وحذاء أسود بكعب عصري، كما زينت مظهرها بأقراط ذهبية ومكياج مرتكز على تدرجات اللون المشمشي بأسلوب مميز.

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إطلالات كاجوال محتشمة

إطلالات كاجوال



إن كنتِ بحاجة لإطلالة كاجوال يومية منسقة بأسلوب مريح ومحتشم، فيمكنك اعتماد عدة خيارات من شهد ناصر؛ حيث نسقت بنطالًا واسعًا رماديًّا مع بلوزة ومعطف منفوخ باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحذاء من الجلد الأسود وحجاب التوربان الأسود لزي حيادي ناعم.

شهد ناصر باطلالة كاجوال عصرية

وفي الإطلالة الثانية اختارت بنطالًا مع بلوڤر باللون البيج مع معطف أسود منفوخ، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لزي شتوي يومي، كما تجملت في إطلالة عصرية ناعمة مكونة من بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، مع بلوزة صوفية باللون الأصفر الكموني، وزينتها بحقيبة سوداء للخصر لمظهر كاجوال مميز.