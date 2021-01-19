استوحي موديلات عبايات شبابية من أسرار عارف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:35 صباحاً - أسرار عارف، مدونة يوتيوب سعودية، وهي صاحبة قناة دراما كوين ودراما بيوتي على يوتيوب، والتي تهتم بالسفر ونصائح الجمال ووصفات الأطعمة، ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من مليون شخص في كل منهما، ومن وحي أبرز إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا لكنّ اليوم عدة تصميمات لـ عبايات خليجية ناعمة.



تنسيق العبايات السوداء المفتوحة

العبايات السوداء المفتوحة



أصبحت العباية المفتوحة من أكثر تصميمات العبايات رواجًا في الآونة الأخيرة؛ نظرًا لأناقتها وإمكانية تنسيقها في مختلف أوقات اليوم، لذا تأنقت أسرار عارف ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ناعمة وعباية سوداء مصممة بقَصَّة البليزر لمظهر بسيط وحيادي، وأطلت بعباية سوداء مزينة بقماش أبيض في أحد أطراف الأكمام وأحمر من الجهة الأخرى لخيار كلاسيكي، وأكملته ببنطال الجينز مع بلوزة سوداء بطبعات كرتونية مع حذاء رياضي أبيض للمسة شبابية، كما ظهرت بعباية من الساتان الأسود المطبع بالزهور والطيور البيضاء مع إطلالة كاجوال بالجينز، وارتدَتْ عباية سوداء ناعمة مع بنطال أسود وتيشيرت زهري مطبع بالأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بألوان حيادية، وفي مظهر حيادي تزينت بعباية سوداء مزينة بقماش من الدانتيل مع بنطال واسع من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بحذاء بيج رياضي وحقيبة بنية برسمة كرتونية لخيار بسيط وأنيق.

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خيارات العبايات الملونة من أسرار عارف

العبايات الملونة



لإطلالة مميزة بأسلوب شبابي بالعبايات الملونة اختارت أسرار عارف عدة تصميمات، كان من أبرزها عباية صباحية بيضاء مصممة بعدة طبقات ومزينة بطرحة من الدانتيل الأبيض، ولجأت في هذه الإطلالة للمكياج الزهري للمسة أنثوية، وفي مظهر حيادي ناعم نسقت عباية بنية مصممة بتطريزات بخطوط طولية لمظهر أكثر نحالة مع تيشيرت أسود وبنطال من الجينز الأزرق، ولجأت في هذه الإطلالة للمكياج البني، كما تألقت بعباية كحلية مصممة بخطوط عرضية مميزة بتدرجات اللون الأزرق مع حجاب بدرجة فاتحة من الأزرق لخيار ناعم وأنيق.

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