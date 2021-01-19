قصة 3 بنات مع الرجيم.. من الاكتئاب والوزن الزائد إلى الجسم الرشيق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت دينا جودت، صانعة محتوى، إنها حاولت عدة مرات أن تفقد وزنها باءت المحاولات بالفشل، ولكن بعد أن أصبح وزنها 95 كيلو جرام قررت أن تقوم بحمية غذائية «رجيم» وأن تجعله نظام حياتي، واستمرت لمدة عام وبضعة شهور في هذه الحمية الغذائية وتأكل خلالها كل ما تريد لكن بكميات سعرية محددة مع وجود بعض الأيام التي تأكل فيها ما تريد.

من الاكتئاب إلى الجسم الرياضي

وقالت تقى محمد، الطالبة بالجامعة الألمانية أثناء استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، إن وزنها تجاوز المائة ثم أصبحت حاليا 77 كيلو فقط بعد اتباعها حمية غذائية طويلة الأمد، موضحة أنها منذ صغرها كانت صاحبة وزن ثقيل ولكن بعد أن أصبحت لا تستطيع القيام بسهولة أخذت القرار بأن تفقد الوزن في مارس الماضي وشعرت باكتئاب شديد وأصبحت تنام 17 ساعة بعد أن شعرت بأنها كبرت في السن مما جعلها تفكر في الرجيم بجدية، بدأت برجيم الصيام المتقطع مع انقطاع عن النشويات وكانت تصوم 16 ساعة وتأكل نشويات لمدة 3 أيام فقط ووتناول برتقال وشاي أخضر.

من التخسيس إلى مدرب رياضية

بدورها أوضحت تقى صلاح، أنها كانت تمارس الرياضة في الفترة الابتدائية ولكن بعد المرحلة الإعدادية بلغ وزنها 100 كيلو، مما أعاق الحياة بالنسبة لها وحرمها من شراء عدة ملابس ولم تستطيع ركوب العجل، وكانت ترفض السفر باستمرار ما دفعها إلى الذهاب إلى أطباء تخسيس وأثناء وجودها في الجامعة تعودت على تأدية تمارين رياضية بشكل مستمر وكانت تتمرن لمدة 3 ساعات في الجيم، إلا أنها درست الأمر لكي تصبح في وزن سليم، ما ساعدها على أن تعمل مدرب رياضية بعد أن عملت فترة في مجال المبيعات الخاص بالصالات الرياضية.