في عز البرد من الزبالة.. «صباح وزوجها» يبحثان عن لقمة لأطفالهما: محتاجين تروسيكل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط البرد القارص، تجلس على أحد الأرصفة في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، تضع على حجرها رضيعتها صاحبة الـ13 شهرًا، وبجوراها ملاية تضع عليها بعض الأدوات البسيطة التي تقوم ببيعها، لتوفير قوت يومها وأطفالها الأربعة وزوجها الخمسيني.

«أنا متجوزة وعندي 4 أطفال أكبرهم 11 سنة، وأصغرهم سنة وشهر، وجوزي عنده 55 سنة، وبيعاني من تعب في رجليه، وبيحاول ينزل كل يوم يلم الأزايز أو علب الحاجة الساقعة من صناديق الزبالة عشان يعرف يبيعها، ولو عرف يجيب منها 100 جنيه في الأسبوع بيكون حلو أوي».. حسب صباح حسن، صاحبة الـ 35 عاما، خلال حديثها مع «هن».

ظروف قاسية تعاني منها السيدة وزوجها

ظروف معيشية صعبة تعيشها السيدة الثلاثينية وزوجها الخمسيني، نظرًا لمحاولتهم لتوفير لقمة العيش لهم وأولادهم: «ظروفنا صعبة وبنحاول نعمل أي حاجة بالحلال عشان نأكل عيالنا، جوزي بينزل من 8 الصبح يلف على صناديق الزبالة وأنا بقعد بالعيال، ولما هو بيرجع على الساعة 10 بنزل وباخد بنتي الصغيرة على دراعي وبروح أقعد على فرشتي، وبفضل قاعدة لحد 10 بالليل».

وتستطرد الزوجة الثلاثينية: «بروح أجيب من أي حاجة علبتين وأقعد أبيعهم على الفرشة، كبريت مثلا، ورق، أي حاجة أعرف أبيعها، وبتفضل بنتي على دراعي حوالي 12 ساعة، ومش بتتحمل البرد ده، وناس كتيرة قالتلي القعدة بيها في الجو ده غلط عليها، بس غصب عني مش بقدر أسيبها في البيت مع اخواتها عشان لسه بترضع، ولو طلعلي في اليوم في الآخر 50 جنيها بشكر ربنا».

الزوجة: جوزي نفسه في تروسيكل يشتغل عليه

واستغاثت «صباح»، بموقع «هن» التابع لجريدة «الوطن»، في محاولة للحصول على مصدر يساعد على توفير دخلها وزوجها، قائلة: «جوزي نفسه في تروسيكل حتى يشتغل عليه لو هيبيع شاي، أو يوصل طلبات، أي حاجة نعرف نأكل عيالنا منها بالحلال».