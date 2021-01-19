الامارات | أطعمة شهيرة ستجدها في «كيوتو»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة شهيرة ستجدها في «كيوتو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا ما ساقتك قدماك إلى مدينة كيوتو اليابانية يوماً ما، فعليك تجربة الأطعمة الشهيرة هناك، والتي تُمثل فن الأكل البسيط الرائع، وهنا موجز عن صفات هذه الوجبات:

يودوفو (توفو المغلي):

ربما لم يرمز طبق لكيوتو أفضل من يودوفو. إنه مصنوع من التوفو والماء وطحلب الكِلب وصوص للغموس. توضع الطحالب في قاع قدر ثم التوفو والماء ويتم تسخينه. يقوم المرء بأخذ التوفو ويأكله مع صوص الغموس وعادة ما يكون مُعداً من صلصة الخل القائمة على البونزو والصويا، بحسب موقع «جابان توداي».

تسوكيمونو (المخلل الياباني):

قبل فترة طويلة جداً من اختراع الثلاجات كانت اليابان تلجأ إلى الحفاظ على خضراواتها بتخليلها في الملح.

هناك ثلاثة أنواع من المخلل تعتبر من المخللات «تسوكيمونو» الرائدة في كيوتو وهي شيبازوكي وسينمايزوكي وسوجيزوكي.

ماتشا:

بوصفها مقر مراسم الشاي، تعتبر كيوتو مكاناً رائعاً لتجربة الماتشا. ويقدم الكثير من منازل الشاي الموجودة على أراضي المعابد أو في المناطق السياحية كوبا من الشاي الأخضر الرغوي، بمراسم أو من دونها. فالماتشا هي أعلى درجات الشاي الأخضر الياباني. وهي مصنوعة من أوراق الشاي المزروعة في ظروف خاصة يليها عمليات تجفيف وطحن على القدر نفسه من العناية والتي تكثف لونه ونكهته وعبيره ومحتواه الغذائي. كل هذا يجعل احتساء الماتشا خبرة حسية.

ياتسوهاشي:

ياتسوهاشي هي أشهر حلوى يشتريها الزوّار كهدية من كيوتو. وهي مصنوعة من دقيق الأرز والسكر والقرفة الياباني المسماة «نيكي». وهذا النوع من الياتسوهاشي موجود منذ 1689 تقريباً.

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