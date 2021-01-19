الامارات | 3 روبوتات لمساعدتك في المطبخ وترتيب رفوف الخزانة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 روبوتات لمساعدتك في المطبخ وترتيب رفوف الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة سامسونغ، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، الذي عقد افتراضيًا عبر الإنترنت، أنها تطور ثلاثة نماذج من الروبوتات المنزلية التي ستعمل على القيام بمختلف الأعمال المنزلية. وأطلقت سامسونغ على الروبوت الأول اسم: بوت هاندي، وهو قادر على أداء بعض أعمال ترتيب الصحون وجلب المشروبات وفرز الملابس للغسيل.

ويتمتع هاندي بذراع واحدة تتحرك بحرية ما يمنحها مرونة كافية للإمساك بالأشياء الحساسة مثل الأطباق وحملها. وهو مزود بكاميرات ونظام ذكاء اصطناعي للتعرف إلى الأشياء والمواد التي تتكون منها، وتحديد طريقة التعامل معها، فمثلًا بإمكانه تصنيف الملابس والمساعدة في فرزها، أو سكب كأس العصير وتقديمها لك حينما تعود من العمل.

الروبوت “روبوت” له وجه متطاول بعينين يغلقهما أو يوسعهما للتعبير عن المشاعر، وبإمكانه أن يرفع جسمه ليضع الأشياء على الرف العلوي للخزانة.

أما الروبوت الثالث فيدعى «جين بوت 90 إيه+»، ويتوقع توافره في النصف الأول من العام الجاري، وهو في الواقع مكنسة كهربائية ذكية، مجهزة بتقنية الليدار المعتمدة على الليزر.

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