الامارات | وفاة المنتج الأميركي الشهير فيل سبيكتر في السجن

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج الأميركي الشهير فيل سبيكتر في السجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المنتج الموسيقي الأميركي الشهير فيل سبيكتر في السجن، حيث كان يمضي عقوبة على خلفية إدانته بقتل الممثلة لارا كلاركسون سنة 2003، على ما أعلنت هيئة السجون في كاليفورنيا. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن المنتج، البالغ 81 عاماً، المعروف بأساليبه المبتكرة، والذي أنتج أعمالاً ناجحة كثيرة، بينها ألبوم «لت إيت بي» لفرقة «بيتلز»، توفي «لأسباب طبيعية»، على أن تخضع جثته للتشريح. وهيمن سبيكتر المتحدر من نيويورك على ساحة الإنتاج الموسيقي في ستينات القرن الماضي ومطلع السبعينات، إذ وقّع سلسلة نجاحات بينها «بي ماي بايبي» لفرقة «ذي رونيتس» و«غيف بيس إيه تشانس» لجون لينون.

وابتكر تقنية تُعرف باسم «جدار الصوت»، وتقوم على وضع أصوات عدة على عمل ما لتكثيف الإنتاج، خصوصاُ لناحية أصوات الآلات الموسيقية.

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