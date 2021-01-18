سوزان نجم تودع أبنائها: زيارتكم إلى مصر مرت ثواني «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سوزان نجم متابعيها بصور لأبنائها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد زيارة قليلة في مصر، مُعلّقة: «راح اشتألكن كتير ياماما، أيام من زيارتكم إلى مصر الحبيبة، مرت كالثواني.. وكأنها حلم مر طيفه في خيالي.. حماكم الله ورعاكم حيثما كنتم يانبض الروح وقرة العين ونبع الحياة.. على أمل اللقاء من جديد وبأقرب وقت».

سوزان نجم تعترض على سياسات دونالد ترامب، وكانت دوّنت الفنانة السورية عبر حسابها على «تويتر»، معبرة عن سعادتها لخسارة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي انتهت بفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ترامب حرمني من أولادي

وقالت: «ترامب على الصعيد العام كان سيء وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ.. بكفي إنه حرمني من ولادي وحرمني منهم خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله.. والله يسترنا من بايدن شو جايبلنا معه».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: «الله يجمعك بيهم إن شاء الله»، «إن شاء الله تشوفي أولادك قريب»، «ويارب ترجعي تشوفي أولادك ان شاء الله».

ويعيش أبناء سوزان نجم في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انفصالها عن زوجها، وبسبب السياسات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول منع دخول مواطني الدول الإسلامية إلى أمريكا، حرمت من رؤيتهم، بحسب ما ذكرت في برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON E».