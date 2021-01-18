كانت لـ حنة بنات.. التفاصيل الكاملة لأزمة «التورتة الجنسية» في «الجزيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال ساعات قليلة ماضية، خرجت صورًا لعضوات نادي الجزيرة الرياضي، وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأثارت الضجة والجدل، بسبب أكلهن حلوى عبارة عن «تورتة»، و«كب كيك»، عليها مجسمات بعجينة السكر للأعضاء الحساسة في جسد المرأة والرجل عرفت بـ «التورتة الجنسية».

سبب انتشار الصور على السوشيال ميديا

بداية انتشرت الصور على نطاق واسع دون معرفة تفاصيل انتشارها، وهو ما كشفه أحد المصادر في نادي الجزيرة، موضحًا أن الحفل كان بين عدد من العضوات بمناسبة عيد ميلاد إحداهن، وأرسلت الصور عبر تطبيق «واتساب»، في مجموعة عليها العضوات، وخلال ساعات سربت الصور إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرها أحد الأعضاء على مجموعة خاصة بأعضاء النادي مطالبًا بمحاسبة القائمين على هذا الحفل، وخلال ساعات انتشرت الصور على نطاق واسع وتشاركها الجميع مستنكرين ما حدث.

سهير العطار تكشف تفاصيل الحفل

ومن جانبها، كشفت السباحة الكبيرة، وعضو نادي الجزيرة، وهي أيضًا تعمل أستاذة في الجامعة، وكانت إحدى المشاركات في حفل عيد الميلاد، عن كواليس إقامة حفل عيد الميلاد، وقالت إنه كان لإحدى العضوات، وطلبن حلوى جاءت إلى النادي، ولكنهن فوجئن بها فقد جاءت عن طريق الخطأ، وكان من المقرر أن تذهب إلى حفل حنة لفتاة، والتقطت عضوات النادي الصور التذكارية كنوع من السخرية من الموقف الكوميدي الذي تم وضعهن فيه.

وكشفت عن أن الحفل أقيم في الـ10 من يناير الماضي، وليس جديدا، وأنها فوجئت من تسريب الصور على نطاق واسع.

بيان وزارة الشباب والرياضة

من جهتها أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا تؤكد فيه على أنها شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، وأنها بصدد كشف التفاصيل كاملة.

كما قال مصدر في النادي، إن هناك تعتيما إعلاميا على القضية بأكملها وأن مجلس إدارة النادي مجتمع لإصدار بيان يكشف تفاصيل الواقعة بعد استدعاء العضوات في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

العقوبة القانونية للسيدات

وقالت مصادر في وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، إن هناك عقوبات قانونية في انتظار عضوات النادي المشاركات في الحفل.

ستقررها لجنتا التحقيق بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اللتان توجهتا صباح اليوم الاثنين، إلى مقر نادي الجزيرة، بتكليفات رسمية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإجراء تحقيق رسمي وشامل حول واقعة، وأشارت المصادر، إلى أن العقوبات ستصدر خلال ثلاثة ايام، على أقصى تقدير، بعد إنتهاء اللجان المكلفة بإجراء التحقيقات وتدوين قراراتها، بعد الاطلاع على لائحة الجزاءات بالنادي، موضحة أن العقوبات ستصل الى حد الشطب النهائي للعضوات المشاركات في هذه الفضيحة.

القبض على مُصنّعة التورتة

وبعد الواقعة بعدة ساعات ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمة بتصنيع قطع تورتة على هيئة أعضاء تناسلية، وظهرت في صور لعضوات نادي الجزيرة، أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن، حيث تضمنت الصور قطع من التورتة والحلوى، على هيئة أعضاء تناسلية، وانتشرت الصور على موقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ما أدى للمطالبة بالقبض عليهن، وعلى ناشرة الصور.