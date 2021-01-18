بعد واقعة الجزيرة.. مصممة كيك: «التورتة الجنسية» سعرها يصل لـ1400 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة أثارت جدلا كبيرًا، بعد تصنيع تورتة على هيئة أعضاء تناسلية، وظهرت فيه صور لأعضاء نادي الجزيرة أثناء احتفالهن، حيث تضمن الصور قطع من التورتة والحلوى على هيئة أعضاء تناسلية.

«التورت بالأشكال دي بتبقى في احتفالية ليلة الحنة»، هكذا علّقت ملك حازم، 24 عامًا، مصممة تورتات مجسمة، على الأشكال المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملك: أغرب أشكال التورتة اللي طلبت مني الشيشة والخمرا

بدأت «ملك» من عام واحد العمل في صناعة الحلوى، وعن أغرب الأشكال التي صممتها: «طُلب مني قبل كده أعمل تورتة على شكل شيشة، ومرة تانية على شكل خمرا وأنا رفضت».

ملك: أسعار تورتة احتفالية ليلة الحنة بتختلف حسب الحجم والشكل

أشكال مختلفة من الحلوى تصممها وتختلف أسعارها حسب الحجم والشكل كما ذكرت أثناء حديثها لـ «هُن»، «أسعار تورتة ليلة الحنة بتختلف حسب حجمها وشكلها، ولو كانت 3D ممكن توصل 1400 جنيه».

شغفها بالألوان والفن من أسباب اختيارها مجال تصميم الحلوى فهو الأقرب لها، حتى تتنوع أشكالها ليقترب شكل التورتة إلى الحقيقة، فتتمكن من تصميم جميع أشكال الحلوى باختلاف أحجامها.

القبض على مُصنّعة التورتة

وبعد انتهاء الواقعة بساعات تم القبض على المتهمة بتصنيع قطع تورتة على هيئة أعضاء تناسلية، وظهرت في صور لعضوات نادي الجزيرة، أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن.

تم تحديد هوية الفتاة مصنعة التورتة، وتبين أنها شيف حلواني ولها معلومات مسجلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتم اقتيادها لقسم قصر النيل.