شيرين رضا تستعيد ذكريات شبابها: ابتسم رغم الظروف «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة من مرحلة شبابها.

وظهرت الفنانة، خلال الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ركزت على ملامح وجهها الشقراء، وشعرها الأصفر، وأرفقت تعليقا، قائلة: «ابتسم رغم كل الظروف».

ونالت الصورة استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «قمر، طول عمرك جميلة ما تكبري».

شيرين رضا تحتفل بالكريسماس برفقة الكلاب

وخلال الاحتفال بأعياد الكريسماس واستقبال العام الجديد، احتفلت الفنانة شيرين رضا، بطريقة غير مألوفة، مع مجموعة من الكلاب، فهي دائمًا تعبر عن حبها للحيوانات الأليفة وتدعم من عمل جمعيات الرفق بالحيوان.

ونشرت «شيرين» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة من الصور لها برفقة الكلاب، في إحدى الجمعيات الراعية للحيوانات الأليفة، وعلقت على الصور قائلة: «أتمنى أن أقضي عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء».

آخر أعمال شيرين رضا

ويذكر أن آخر ما شاركت به شيرين رضا، من أعمال مؤخرًا، خلال حلقة «فرق توقيت» أمام الفنان ماجد الكدواني، وهي الحلقة الرابعة من مسلسل «نمرة اتنين» التي تم عرضها في 19 نوفمبر الماضي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، وتضم نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من خلال حلقات منفصلة، وسيجري عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

فيما جاءت حلقة «فرق توقيت» من سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الحلقة حول الطريق إلى المطار يستغرق أقل من ساعة، لكن لكل دقيقة في رحلة السائق البسيط مع النجمة الشهيرة سنوات من الذكريات والألم والحنين.

شيرين رضا: بابا علمني المسؤولية من صغري

وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية الأخيرة التي ظهرت بها الفنانة، في برنامج «its show time» مع المذيعة مها الصغير، كشفت عن الكثير من الجوانب في حياتها، وعلاقتها بوالدها الراحل الفنان محمود رضا قائلة: «كان عاوز يعلمني المسؤولية.. وكان لذيذ جدًا.. كان يقولي اتصرفي أنت فكري أنت.. لأنه علمني كل حاجة أنا عرفاها.. علمني الصبر والاحترام وإني أفهم إنه مش كل الناس رأيها هيبقى زي رأيي.. وطبعًا أنا متعلمتش الحاجة دي واضح».