احذروا.. هذه العادة البسيطة يمكن أن تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنسبة لأولئك الذين يحاولون جاهدًا إنقاص الوزن، فإنهم يعرفون كيف يكبحون أحيانًا الرغبة الشديدة لديهم عن طريق أخذ نفحة من طعامهم المفضل.

نحن نعلم أن طعامنا المفضل سوف يفسد أهدافنا في إنقاص الوزن ولذا نحاول استنشاق نكهته المسكرة لإشباع رغباتنا الشديدة، لكن، ما الذي يمكن أن يحدث بشم طبق ملقى أمامك، تبين أن حتى هذا الفعل الذي يُفترض أنه غير ضار يمكن أن يؤدي إلى تخريب هدف إنقاص الوزن، وفقا لموقع " timesofindia".

وفقًا لدراسة أجراها باحثو جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة، فإن مجرد استنشاق الطعام قبل تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

تشير الدراسة المنشورة في مجلة Journal Cell Metabolism، إلى أن حاسة الشم في أجسامنا قد تكون مرتبطة بعملية تخزين أو حرق الدهون في الجسم.

استنتج الباحثون ذلك بعد إجراء اختبار معمل على مجموعة من الفئران، قاموا بتقسيم الفئران في المختبر إلى ثلاث مجموعات منفصلة - مجموعة تحكم، ومجموعة بها فئران ذات حاسة شم معطلة مؤقتًا ومجموعة ذات قدرة شم فائقة.

تم إطعامهم جميعًا بنظام غذائي عالي الدهون لفترة زمنية محددة، في النهاية، لوحظ أن الفئران التي لا تستطيع شم الطعام بالكاد اكتسبت أي وزن مقارنة بالفئران ذات حاسة الشم الفائقة - على الرغم من إطعامها نفس النظام الغذائي بالضبط.

ليس هذا فقط، للحصول على صورة أوضح، فعندما تم تعطيل حاسة الشم لدى مجموعة الفئران التي اكتسبت الوزن الأكبر، وجد أنها فقدت كل الوزن، حتى بعد تناول الأطعمة المسمنة.

كيف تتفاعل الرائحة مع عقلك

الرغبة في تناول طعام معين مرتبطة بالجوع العاطفي، يمكن لرائحة الطعام اللذيذ أن تزيد من شغفنا وتجذبك لتناول الطعام حتى عندما لم تخطط لتناوله في البداية.

غالبًا ما يسبب هذا الأمر ابتعاد الأشخاص عن هدفهم وينتهي بهم الأمر إلى الانغماس في علاجات غير صحية أو الإفراط في تناول الطعام.

النهاية

ارتبطت حاسة الشم منذ البداية بالرغبة الشديدة في تناول الطعام، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعتبر فيها ضارًا لفقدان الوزن.

ربما تكون هذه الدراسة قد أثبتت الصلة بين رائحة طعامك المفضل وزيادة الوزن، لكن يجب ألا ننسى أنه تم إجراؤها على الفئران وعندما يتعلق الأمر بالبشر فقد يكون لها بعض القيود، لذلك، لا يمكننا الاعتماد عليها بالكامل، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لتأكيد النتيجة، حتى ذلك الوقت، كل ما يمكننا قوله هو توخي الحذر مما تأكله والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية.