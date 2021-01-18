موديلات البنطلون الجلد موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 10:46 مساءً - لا تغيب صيحة البنطلون الجلدي عن موسم الموضة وخصوصاً خلال موسم الشتاء.

تعرفي الى نصائح لتنسيق البنطلون الجلد والذي يعد من أبرز إتجاهات موضة شتاء 2021، شاهدي صور الفاشينيستا والمؤثرات واختاري منها اللوك الذي يناسب ستايلك والمكان الذي تتوجهين إليه.



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البنطلون الجلد عالي الخصر موضة شتاء 2021

البنطال الجلد عالي الخصر



برز هذا الموسم البنطال الجلد الواسع عالي الخصر والذي يضيق بدءًا من منطقة الركبة وصولًا إلى الحافة والمزود بحزام معقود من الأمام، القطعة التي تؤمن لكِ إطلالة على الموضة تزيد من طولك وتخفي منطقة الفخذين الممتلئة نظرًا لقصتها التي لا تلتصق بالجسم اختاريها باللون البني الداكن ونسقيها مع كنزه بيضاء وحذاء نيود مدبب وشنطة بيضاء أو بيج فاتحة.



اذا كنتِ طويلة القامة لا تترددي في إعتماد موضة البنطال الجلد عالي الخصر الذي يصل طوله إلى منتصف الساق، لائميه مع كنزه بيضاء بقبة عالية وبليزر رمادي بياقة عريضة وانتعلي بوت الكاحل الأسود.





البنطلون الجلد مستقيم القصة آخر موضة

بنطال جلد مستقيم القصة



حققت البناطيل الجلد مستقيمة القصة غير الملاصقة للجسم رواجًا كبيرًا هذا الشتاء ونسقتها مؤثرات الموضة بطرق عصرية يمكن أن تستوحي منها، نسقي البنطال الجملي مع قميص أبيض وكنزه صوف باللون الجملي من دون أكمام وتممي أناقتك بمعطف أصفر وحذاء أسود وحقيبة يد بيضاء.



نسقي البنطال الأسود مع كنزه بيضاء خفيفة وبليزر جملي فاتح مزدان بأزرار ذهبية على الجهتين وانتعلي حذاء أسود مدبب وحقيبة كتف باللون البيج الفاتح.



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البنطلون الجلد الضيق وطرق تنسيقه بأسلوب مرتب

بنطال جلد أسود skinny





لم يغب البنطلون الجلد الضيق Skinny leather pants عن مجموعات كبريات الماركات هذا الموسم، لائمي البنطال الأسود مع كنزه سوداء خفيفة وبليزر أسود قصير مزين بأزرار ذهبية واكملي اطلالتك بوشاح أو سكارف مطبع حول العنق واحملي حقيبة رمادية مبطنة.



نسقي نفس البنطال مع كنزه باللون الجملي الداكن بقبة عالية ومعطف أسود متوسط الطول وانتعلي بوت مطبع بنقشة جلد الأفعى واحملي حقيبة الباوتش باللون الجملي.



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