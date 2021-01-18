البوت الملوّن أبرز صيحة لـ شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 10:46 مساءً - يُعتبر البوت الملوّن قطعة أساسية في خزانة كل سيدة خاصة في الأجواء الشتوية الباردة التي نعيشها، وحتى تكون بكامل أناقتها؛ لابدّ من اختيار أبرز صيحة شتاء 2021.

معظم السيدات يملكن حذاءً أسود اللون، أو ربما أكثر في الخزانة، بالإضافة إلى حذاء باللون البني وحتى الرمادي والبيج... ولكن قليلات منهن يملكن الجرأة والشجاعة لاقتناء الأحذية أو البوتات الملوّنة بدرجات حيوية وزاهية.



صيحات شتاء 2021

بوت طويل من باريس تيكساس Paris Texax

تبدو أحذية البوتات الملوّنة جذابة للغاية؛ لأنها تمنح الإطلالة قدراً من الحيوية والتألق، لذا يجب الحرص على كسر الروتين هذا الشتاء والابتعاد عن الألوان الروتينية واختيار واحد بلون ساطع.

برزت خلال شتاء 2021 درجات حيوية من البوتات الملوّنة، تنوّعت بين اللون الأحمر بشكل خاص، الأصفر، الأزرق، البنفسجي، الفوشيا، والزهري... وقد جاءت تصاميمها بقالب عصري أحياناً وموديلات فاخرة ومثالية للسهرات أحياناً أخرى.

بوت باللون الزيتي من جيمي شو Jimmy Choo



من الأفضل حين تختار السيدة بوتاً ملوّناً أن تنسّق معه ملابس ناعمة وألوان حيادية وهادئة، كأن تختار على سبيل المثال بنطلون جينز أزرق مع قميص وتنسّق معه حذاءً باللون الفوشيا، أو أن تعتمد فستاناً أبيضَ أو أسودَ، وتنسّق معه حذاءً باللون الأحمر، ولا يهمّ إذا كان البوت الملوّن قصيراً أو طويلاً، فهو سيبقى رمز الأناقة في الأحذية النسائية.

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اعتقاد خاطئ

بوت كاجوال من أكوازورا Aquazzura



تنوّعت موديلات البوتات الملوّنة، حيث الألوان الجذابة والمزيّنة بالورود الكبيرة الملونة، وهو ما يجعلها تضيف لمسة حيوية لإطلالة السيدة الدافئة.

تحاول معظم السيدات تفادي شراء البوتات الملوّنة، والسبب في ذلك يعود إلى اعتقادهن بأنها لا تليق بمعظم الملابس، حيث إنها قد تأسر خيارهن بين ألوان ملابس معينة، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، فالبوتات الملوّنة تليق بالعديد من الملابس والألوان، لذلك يجب ألا تتردّد السيدة بعد الآن في تضمين خزانتها بوتات ملوّنة، منها الأصفر، البرتقالي، الأخضر، أو البنفسجي أو حتى الأحمر أو الأزرق، فلكل لون منها ألوان ملابس تليق به.

بوت بتصميم عصري من سي باي كلوي See by Chloe

لِمَ لا ترتدين مع البوت الأحمر الملابس بالألوان الأساسيّة كالأسود أو البيج أو النيود أو الرمادي، وتتجنّبين اختيار إكسسوار آخر باللون الأحمر؟ فهذا اللون كفيل بإضفاء الحركة المطلوبة على إطلالتكِ، وإذا بالغتِ في إظهاره؛ بدت هذه الإطلالة مبتذلة، لذلك من المهم ارتداء الحذاء الأحمر مثلاً مع الفستان الأسود أو بلون البيج أو مع السروال الأسود والقميص الأبيض.

بوت باللون الزيتي من جيفنشي Givenchy



أما البوت باللون الأخضر، فمن الممكن أن ترتدي معه الملابس باللون الأبيض أو الرمادي، وأن تختاري مثلاً قطعة بالأقمشة المطبّعة على أن ترتديها مع جينز أو سروال أو تنورة باللون الأبيض، ولكن مهما اخترتِ من ألوان؛ يجب تجنّب ارتداء البرتقالي مع الحذاء الأخضر، وفي حال أردتِ ارتداء الألوان القويّة، لا بدّ من اختيار الملابس التي تأتي بالألوان الأساسيّة، ومطبّعة بالقليل من ألوان النيود.

بوت باللون البرتقالي الفاتح من لويفي loewe

لا شك أنه من أبرز صيحات شتاء 2021 ارتداء البوت الأزرق مع الملابس باللون الأسود، وإن كان هذا المزيج غريباً، كما أنه بالإمكان ارتداؤه مع الجينز وتوب باللون الأبيض أو مع الجينز والبلايزر، إما باللون الأبيض؛ أي بالألوان الفاتحة، أو باللون الأسود؛ أي بالألوان الداكنة.

في السابق، كان ارتداء الأصفر مع الفوشيا غير محبّب، ولكن هذا المزيج اليوم موضة رائجة، لذلك، بإمكانكِ أن ترتدي البوت الأصفر مع السروال أو التنورة أو الفستان بالأقمشة المطبّعة بالأزهار وبلون الفوشيا أو أن ترتديه مع الملابس بألوان الباستيل؛ كالبيج أو الأبيض أو حتى البرتقالي الفاتح.

بوت طويل رمادي اللون من جيانفيتو روسي Gianvitto Rossi

من الضروري تجنّب اختيار الملابس باللون البنفسجي أو الأخضر، وحاولي تنسيق البوت البرتقالي مع الملابس بالألوان الباستيليّة؛ كالبيج أو النيود والأبيض والأصفر الفاتح، خاصّة إذا كنتِ ترتدين سروالاً أو فستاناً. أما في حال أردتِ إضفاء سترة ما، فيمكنكِ عندها أن تختاريها بلون داكن نسبياً؛ كالأسود أو البني.

بوت بتصميم عصري من فالنتينو Valentino

يبرز البوت باللون الميتاليكي من ضمن صيحات الموضة هذا الشتاء، مع الحرص على عدم اختيار إكسسوار آخر بهذه الموضة، فقطعة ميتاليكيّة واحدة تكفي، لذلك يجب ارتداء هذا البوت مع الألوان الداكنة الأساسية؛ كالبني أو الأسود أو الأزرق الداكن؛ لإضفاء الحيوية المطلوبة.

وأخيراً يبدو أن البوت باللون البنفسجي يتناسب معه ملابس من اللون البيج، لذلك من المهم ارتداؤه مع تنورة أو فستان أو حتى سروال باللون البيج، على أن تختاري معه مثلاً معطفاً أو قميصاً باللون الأصفر الخردلي.

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