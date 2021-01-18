نقشة الكارو آخر موضة لربيع وصيف 2021 من منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 10:46 مساءً - لا تزال موضة نقشة الكارو مستمرة في رواجها منذ الموسم الماضي، حيث رصدناها على العديد من منصات العروض لأهم دور الأزياء العالمية لربيع وصيف 2021 .

جمبسوت كارو صيفي من التوزارا Altuzarra



وقد جاءت موضة الكارو بألوان وأحجام متعددة ومختلفة على مختلف أنواع الخامات والتصاميم سواء كانت بدلات أو فساتين أو تنانير أو حتى جمبسوت كما ضمن عرض ألتوزارا Altuzarra واالقميص كما رصدناه ضمن عرض بربري Burberry من خلال تصاميم القمصان على وجه الخصوص.

ولـأن «الخليج 365» تحرص دائماً على أن تضع بين يديك آخر الصيحات لتكوني الأجمل بين النساء، اخترنا لك مجموعة من الصور التي تظهر نقشة الكارو على منصات عروض ربيع وصيف 2021 كيف تستوحين منها إطلالاتك للموسم القادم سواء أردتها كاجوال عصرية أو أنيقة وراقية، بالإضافة إلى طرق تنسيقها الأمثل.

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نقشة الكارو موضة أساسية لربيع وصيف 2021

طرق تنسيق الفساتين بنقشة الكارو لربيع وصيف 2021

فستان بتفاصيل الكارو من كريستيان سريانو Christian Siriano



لربيع وصيف 2021، اختاري ارتداء نقشة الكارو من خلال تصاميم الفساتين العصرية المفعمة بالشباب والتألق. وقد اخترنا لك فستان كارو ميدي مفتوحاً من الأمام من عرض ألتوزارا Altuzarra باللون البرتقالي المليء بالحيوية والطاقة الإيجابية. يمكنك تنسيقه لإطلالة نهارية مع بليزر برتقالي وصندل بكعب platform لراحة مثالية.

أما إذا كنت تودين اعتماد نقشة الكارو بطريقة أقل بروزاً، اختاري الفستان الأسود الطويل بتفاصيل كارو أسود وأبيض على حوافه من كريستيان سيريانو Christian Siriano ونسقي معه قبعة كارو لإطلالة أنثوية راقية في موسم ربيع وصيف 2021.

أما للوك مفعم بالرقي، لا تترددي في اعتماد فستان الكارو بخامة التويد والقصة المستقيمة مع الفتحة الأمامية من شانيل Chanel. نسقيه مع حذاء كعب أسود pumps وحقيبة كلاتش فاخرة لإطلالة خاصة بأروع المناسبات.

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طرق تنسيق البدلات بنقشة الكارو لربيع وصيف 2021

بدلة كارو عصرية من كريستيان سريانو Christian Siriano



عندما نفكر بنقشة الكارو غالباً ما تخطر ببالنا مباشرة بدلات الكارو ذات الأسلوب الأنيق والملفت. ولموسم ربيع وصيف 2021، هي تعتبر من آخر صيحات حيث أطلقتها العديد من دور الأزياء العالمية على منصاتها بخامات وقصات متعددة. وقد لفتتنا البدلات ضمن عرض شانيل Chanel، حيث تعد هذه الدار الرائدة في تقديم أرقى قصات بدلات الكار من قماش التويد الفاخر مع التنانير ذات القصة المستقيمة.

نسقيها لإطلالة رسمية مع حذاء pump عالٍ، كما ويمكن أن تضيفي إليها السكارف الذي يعد من الإكسسوارات الأساسية للموسم القادم.

كما ولفتتنا البدلات الكارو مع البنطلون ضمن عرض ألتوزارا altuzarra بتصميمها الفضفاض العصري والمريح.. يمكنك أن تحددي الخصر بواسطة حزام رفيع.

أما البدلات الكارو فأخذت طابعاً كلاسيكياً بقصتها المستقيمة والبليزر بتصميم double breasted على منصة عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.

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