شهيرة عن محمود ياسين: «مكانش بيحب يربي دقنه.. وكان بيسيبها علشاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة شهيرة، عن مدى رفض زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، للحيته، وأن تنبت بشكلٍ كبير، قائلة: «ماكنش بيحب يربي دقنه خالص».

وكتبت «شهيرة» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أقول لمحمود ياسين، والله شكلك حلو فيها.. لكن كان يقول لي لأ هخليها.. وأنا أقول له لأ.. وهو يقول لأ مش حاببها.. وكنت أسكت واستسلم بعد أخد ورد كتير».

وأضافت: «بعدين يفوت يوم واتنين وهو ميحلقش وأقول له.. الله ليه محلقتهاش.. يقول لي لأ خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله.. هذا هو حبيبي».

صور نادرة

وفي وقتٍ سابق، عمرو محمود ياسين، قد كشف عن واحدة من الصورة النادرة لوالده الفنان محمود ياسين، والتي كان يقف فيها بجوار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إذ ظهر وهو يحتضن ياسر عرفات، على هامش إحدى اللقاءات الفنية.

علاقة حب

وكان الموت قد غيّب الفنان محمود ياسين عن عالمنا، يوم 14 أكتوبر الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وهو من مواليد محافظة بورسعيد في عام 1941.

علاقة وطيدة، جمعت بين الفنان محمود ياسين وشهيرة، حيث تشاركا في أعمالٍ فنية، تقارب الـ11 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول لقاء فني بينهما من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قليلة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

شاركت شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين في أفلام مثل "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 ومسلسل "ميراث الغضب" عام 1981، مسلسل "اليقين" عام 1990.