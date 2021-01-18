7 طرق لتنظيف جسمك بالطعام بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إذا كان الجسم يزيل السموم بشكل صحيح، وكانت البكتيريا المفيدة متوازنة في أمعائنا، فلدينا قوة طبيعية في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا بدون مضادات حيوية.

ويمكن أن تساعدنا بعض الأطعمة في تطهير الدم من المعادن الثقيلة ومنع تجلط الدم، وذلك من خلال تناول هذه الأنواع التي نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

1- الأفوكادو:

يساعد الأفوكادو على خفض الكوليسترول وتوسع الأوعية الدموية، ومنع السمية المدمرة للشرايين، ويحتوي أيضا على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون، والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة، ويساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة، لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي وتساعد على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2- الأناناس يخفض الكوليسترول:

الأناناس عبارة عن فاكهة تحتوي على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية، والتي تساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها، بالإضافة إلى أن الأناناس فعال بشكل خاص في خفض الكوليسترول الضار وإزالته من الجسم، ويمنع تكون جلطات الدم، لذا من الأفضل تناول الأناناس طازجًا وليس معلبًا، وذلك لأن إنزيم البروميلين يتم تدميره في عملية التعليب.

3- يزيل مخلل الملفوف (الكرنب) السموم ويوفر بشرة أكثر صفاءً:

يحتوي مخلل الملفوف على البروبيوتيك والألياف، ويؤدي إلى انتفاخ أقل، وبطن مسطح، وبشرة أكثر صفاءً لأنه يساعد في علاج حب الشباب، ويساعد أيضا جسمك على امتصاص الفيتامينات والمعادن بكفاءة أكبر، ويمنحك المزيد من الطاقة، لذلك سيكون لديك زيادة في الطاقة بشكل طبيعي.

4- المشمش الطازج والمجفف يزيل الإمساك:

يشتهر المشمش المجفف بتأثيره الطبيعي كملين، لذا إذا كنت عرضة للإمساك، فسيمنحك تأثيرًا مطهرا، حيث يعمل بمثابة "فرشاة" طبيعية لأمعائك، ويحتوي المشمش الطازج على كمية كبيرة من الألياف، ما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتعزز ليس فقط التطهير الطبيعي الجيد، ولكنها تساعد عينيك على البقاء بصحة جيدة.

5- سبيرولينا يساعد على محاربة رائحة الجسم:

السبيرولينا هي نوع من الطحالب البحرية الطبيعية التي تنمو في المياه العذبة والمالحة، ويعتبر هذا المكون من أقوى المكونات في تطهير الدم من المعادن الثقيلة، ولكن الميزة الأكثر جاذبية للسبيرولينا هي قدرة مكونه الرئيسي الموجود به "الكلوروفيل"، على تحييد رائحة الجسم، ويطلق الأطباء على الكلوروفيل "مزيل العرق الداخلي" وبتناوله يكتسب الجسم رائحة الاستحمام الطازج.

6- يمنحك الجريب فروت طاقة إضافية ويشكل الخصر:

يحتوي الجريب فروت على مادة النوتكاتون، وهي مركبات كيميائية قد تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الوزن، كما أنها غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا ويمكن أن تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم.

7- الخيار طبيعي ينعش النفس:

يمنع ماء الخيار جفاف الفم ويغسل أيضًا بقايا الطعام الزائدة غير المرغوب فيها التي قد تكون موجودة بعد الوجبة، ويساعد أيضا على تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساعد في ترطيب فمك، كما يساعد وضع شريحة من الخيار بين لسانك وسقف فمك في الحد من الرائحة، ويساعد أيضا في إزالة البلاك على الأسنان واللثة، والتي يمكن أن تتغذى عليها البكتيريا.