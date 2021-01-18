9 أخطاء شائعة عند استخدام غسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

غسالة الأطباق واحدة من الأجهزة التي يتم استخدامها في العديد من المنازل، التي تلجأ إليها النساء لتسهيل عملية تنظيف الأطباق، ولكن عندما يتم استخدامها بشكل غير صحيح أو تخطي الصيانة، يؤدي إلى تلفها وتترك أطباقك أقل نظافة.

وهناك العديد من الأخطاء التي تقع فيها الكثير من النساء عند استخدامها، لذا يجب عليك تجنبها وفق ما أوضحه موقع "tarpyheatingandair".

- استخدام الكثير من المنظفات

استخدام منظف إضافي لا يعني أن أطباقك ستخرج نظيفة للغاية، بل يتسبب ذلك في أن يترك رغوة كثيرة على أطباقك، ما يتسبب في إعادة غسلها مرة أخرى.

- تكديس الأطباق

عندما تكون الأطباق مكتدسة، لا تستطيع غسالة الأطباق القيام بعملها وتنظيف الأطباق، فضلا عن قد تصطدم الأطباق ببعضها البعض ما يتسبب في كسرها، لذا يفضل التأكد من وجود مسافة بين الأطباق حتى يسهل من عملية تداول الماء والمنظف.

- وضع الأطباق قبل إزالة بقايا الطعام

احرصي على عدم وضع الأطباق داخل الغسالة بعد التأكد من إزالة جميع الطعام، حيث يمكن للقطع الكبيرة منه تساعد على انسداد الصرف، ما قد يؤثر على تنظيف الأطباق وتلف الغسالة.

- تخطي الصيانة الروتينية

تعتبر غسالة الأطباق مثل أي جهاز منزلي يحتاج إلى الصيانة الروتينية، لذا يجب عليك تنظيفها وتجديدها عن طريق تشغيل دورة فارغة مع كوب من صودا الخبز و1 1/2 كوب من الخل على الأقل كل شهرين، وفحص فلتر الصرف بعد كل دورة تنظيف والتخلص من أي بقايا طعام قد تتراكم هناك.

- الأدوات والملاعق الخشبية

يؤدي غسل الأدوات والملاعق الخشبية إلى تغير في كثافتها بسبب درجة حرارة الماء العالية لغسالة الأطباق، لذا من الأفضل تنظيفها باليد باستخدام الماء والمنظفات.

- وضع الأواني والمقلاة المغطاة

يمكن أن تكون غسالة الأطباق غير جيدة الأواني والمقاليات المصنوعة من الألمونيوم، لذا احرصي على عدم وضع كلاً منهما بداخلها حتى لا يتم إلحاق الضرر بها خاصة تلك ذات الطلاء غير اللاصق، ما يؤدي إلى إزالة هذا الطلاء، أو تعرض الأواني للخدش أو أن يبهت لونها.

- غسل السكين

يفضل عدم غسل السكاكين ذات جودة جيدة في غسالة الأطباق، لأنها ستساعد على جعلها باهتة بمرور الوقت، كما أنها ستفقد حدتها.

- تنظيف الأواني المصنوعة من الحديد الزهر

يجب ألا تدخل الأواني والمقالي المصنوعة من الحديد الزهر مطلقًا في غسالة الأطباق، يجب تنظيف الحديد الزهر يدويًا فقط، وليس باستخدام سائل غسل الصحون أبدًا حيث أنه يساعد على جعل الحديد الزهر جافًا وذات صدأ.

لذا من أفضل الطرق لتنظيفه، عن طريق مزج نصف ليمونة والقليل من الملح الخشن وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم افركي المقلاة أو الأواني، ستؤدي هذه الطريقة إلى الحفاظ على الأواني من الصدأ لفترة طويلة.

- استخدام المناشف المبللة

احرصي على نظافة المناشف المستخدمة للأطباق، وشراء مناشف جديدة والتخلي عن القديمة، وتجنبي أن تكون مبللة قبل الاستخدام، حتى لا تكون عرضة لانتشار البكتريا.