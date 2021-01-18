كورونا اليوم: 5 علامات لتأثير الفيروس على قلبك.. وهذا العقار يقلل الآثار الجانبية للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

5 علامات لتأثير الفيروس على قلبك

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، يمكن أن يؤدي كوفيد أيضًا إلى زيادة خطر الوفيات، حيث وجدت دراسة أجرتها China CDC Weekly أن 22 ٪ من المرضى الذين ماتوا بسبب كورونا يعانون من مشاكل في القلب، وفقا لموقع timesofindia.

فيما يلي 5 علامات صامتة تدل على أن عدوى كوفيد قد تنتشر إلى قلبك:

التعب الشديد والإرهاق

التهاب القلب

تشبع الأكسجين

ألم الصدر

قد تعاني من متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي.

هذا العقار يقلل الآثار الجانبية للقاح

هل يمكنك تناول مسكن باراسيتامول بعد لقاح كورونا لتفادي الآثار الجانبية؟.. هذا ما تكشفه صحيفة express البريطانية.

قد تشمل الآثار الجانبية:

ألم في الذراع حيث دخلت الإبرة.

تورم.

حمى.

تعب

قشعريرة.

صداع الرأس.

الشعور بالمرض.

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "يمكنك تناول مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول، إذا كنت بحاجة إلى ذلك، لتخفيف الآثار الجانبية التي تنتج عن تناول اللقاح".

اكتشاف فيروس كورونا في منتج من المثلجات

كشفت سلطات مدينة صينية عن العثور على فيروس كورونا في المثلجات المنتجة في شرق الصين، ما دفعهم إلى سحب علب الكرتون للدفعة نفسها من المنتج.

وقال بيان صادر عن حكومة المدينة، إنه تم إغلاق شركة Daqiaodao Food Co.Ltd في تيانجين، المتاخمة لبكين، ويجري اختبار موظفيها لفيروس كورونا، ولم يكن هناك ما يشير إلى إصابة أي شخص بالفيروس من المثلجات، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بكورونا

حذر رئيس مركز طب النوم بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ألكسندر كالينكين، في حديث إذاعي، من أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا.

وأوضح كالينكين أن قلة النوم لها تأثير سلبي على جهاز المناعة لدى الإنسان، مشيراً إلى أن "النوم والمناعة مترادفان تقريباً، ومع انخفاض فترات النوم، تنخفض المناعة بشكل حاد، ويصبح احتمال الإصابة بأي عدوى فيروسية أعلى لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات يومياً، مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر من 7 ساعات يومياً، بنسبة 250%"، وفقا لروسيا اليوم.