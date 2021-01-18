دليل وأصول العناية بالشعر الدهني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 07:35 مساءً - الشعر الدهني، يُعتبر من أكثر المشكلات المزعجة التي يمكن أن تعانيها السيدة. فهذا النوع من الشعر غالبًا ما يفتقد الحيوية والحجم، إذ إنّ الشعيرات تصبح مثقلة بالدهون، ما يجعلها تنسدل بلا هيئة أو حياة. لذلك، هناك العديد من الخطوات التي على صاحبات الشعر الدهني أخذها في الاعتبار، من أجل تجنّب المظهر غير الصحي للشعر.

في البداية، لا بد من التأكيد أنّ الشعر الدهني تختلف حدّته باختلاف درجة تركز الغدد التي تفرز مادة الدهن أو السيبوم أي الزيوت.

للتوضيح، فإنّ هذه الزيوت ضرورية لحماية الشعر وفروة الرأس، وللحصول على شعر لامع، لكن يجب السيطرة على كمية هذه الزيوت وليس القضاء عليها.

غسل الشعر

روتين غسل الشعر

روتين غسل الشعر: يختلف روتين غسل الشعر الدهني باختلاف كمية الزيوت، ففيما تحتاج بعض السيدات إلى غسل شعرهنّ يوميًّا، تكتفي أخريات بغسله مرة واحدة كل يومين. يبقى من الضروري اختبار الأمر للتوصل إلى الروتين المثالي. ما يجدر الانتباه إليه، هو عدم المبالغة في غسل الشعر الدهني، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

فالإفراط في غسل الشعر الدهني، يجرّد فروة الرأس من زيوتها الطبيعية، ما يدفع الغدد إلى إنتاج المزيد من الزيت لإعادة ترطيبها.

إذا كنتِ تعانين شعرًا دهنيًّا، إنما فروة رأسكِ جافّة وتعاني الحكّة، عليكِ تخفيف غسل الشعر فورًا، إضافة إلى عدم فرك فروة الرأس بقوّة، بل تمديد الشامبو بلطف على طول الخصيلات.

شطف الشعر جيدًا: عند غسل الشامبو، خصّصي بضع دقائق إضافية لشطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر، بهدف التأكد من إزالة كل رواسب الشامبو، شرط عدم المبالغة في فرك فروة الرأس، والأهم عدم استخدام الأظافر لتجنّب أيّ جروح.

​الشامبو والفرشاة:

عناية بالشعر

استخدام الشامبو المناسب: قد يُعتبر الأمر من بديهيات العناية بالشعر، إنما الكثير من السيدات لا يكترثن إلى نوع الشامبو المستخدم. هذا الأمر قد يفاقم حدّة المشكلة. ويجعل فروة الرأس عرضة لمزيد من الدهون ويسبّب تلف الشعر.

نظفي فرشاتكِ: الاستخدام المتكرّر للفرشاة يجعلها محمّلة بكميات من الزيوت والمواد الكيميائية من سبراي الشعر وسواه من المستحضرات. إنّ استعمال الفرشاة غير النظيفة يسبب اتّساخ الشعر. لذلك، احرصي على تنظيف الفرشات جيدًا باستخدام الصابون والماء الدافئ، بعد إزالة الشعر منها.

تجنّبي السيليكون: ابتعدي عن كل مستحضرات الشعر التي تحتوي على مادة السيليكون ومشتقاتها. غالبًا ما تُستخدم مادة السيليكون لكي تجعل الشعر أنعم وأكثر لمعانًا، هذا تمامًا ما يضرّ بشعركِ الذي يعاني فائضًا من الزيوت. لذلك عندما تقرئين على العبّوة اسم أيّ مادة تنتهي بـ"cone" مثل cyclomethicone أو amodimethicone أو dimethicone، فلا تشتري المُنتَج.

الشامبو الجاف: للحالات الطارئة، احتفظي بالشامبو الجاف فقد يكون المنقذ. طبعًا إنّ الشامبو الجاف ليس بديلًا لغسل الشعر بالماء، والشامبو التقليدي إنما يساعدكِ في التخلص من الزيوت الفائضة في منتصف اليوم، ويمنح شعركِ مظهرًا أكثر نظافة ورائحة منعشة.

في المقابل، احذري من الإفراط في استخدام الشامبو الجاف، لأنه يترك بقايا على شعركِ وفروة رأسكِ، إضافة إلى إمكان تجفيفه الشعر. لذلك من الأفضل استخدامه فقط في حالات الضرورة، على أن يتم غسل الشعر بشكل طبيعي في اليوم التالي لتجنب تهيّج فروة الرأس ومزيد من الزيوت.

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