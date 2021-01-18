بعد يومين.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يهنئها بعيد ميلادها: ربنا يكرمك «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأ الفنان وائل عبدالعزيز، شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها الذي مر عليه يومين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر «وائل» صورة تجمعه بشقيقته، معلقًا: «كل سنة وأنتي طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر».

وكان وائل عبدالعزيز، أعلن مصالحته لشقيقته بعد الخلافات التي نشبت بينهما بسبب زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الفنان أحمد العوضي.

ووجّه «وائل» رسالة لشقيقته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعيًا لها بالتوفيق بعد كثير من المشكلات الأسرية: «ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل الي يليق بيكي».

وتفاعل معهما المتابعين بالدعاء لهما فكانت من بين التعليقات: «ربنا يخليكم لبعض ودايما هفضل أقولها طول عمري اللي داخل بين الأخوات خارج والله مهما طال العمر ربنا يسعدها ويسعدك ويبارك ف حياتكم»، بينما قال آخر: «ربنا يخليكم لبعض يارب ويهديك ليها وتكون ضهرها يا ويلو»، «يا رب دايما سند لبعض ما شاء الله».

خلافات ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

وكانت خلافات كبيرة نشبت بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها وائل بداية من ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، ووبخها وائل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وانتقد وائل علاقة شقيقته بالعوضي نظرًا لأن الأخير يصغرها بأعوام عدة، علاوة على إهداء ياسمين العوضي سيارة، حيث طالبها بإعلان موقفها وعلاقتها به صراحة أمام جمهورها، وأسرتها.

وكان ذلك قبل أن تعلنها ياسمين عبدالعزيز صراحة إنها تحب الفنان أحمد العوضي، كما نشر هو كذلك عبر «السوشيال ميديا»، مؤكدًا ارتباطه بياسمين، وبعد عدة أشهر أعلن الثنائي ارتباطهما رسميا وأنها أصبحت زوجته.