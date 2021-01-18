ملك أحمد زاهر عن بكاء والدها: الداعم الأول لي ومسبنيش لوحدي «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف مؤثر جمع بين الفنان أحمد زاهر وابنته «ملك»، روته الأخيرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشرت صورة لوالدها الفنان أحمد زاهر، الذي بدا في الصورة متأثرًا وتنساب منه الدموع، أثناء التقاطه صورة لابنته وهو تصور مشهد من مسلسل «لؤلؤ» الذي يجمعها.

وعلقت «ملك» على الصورة قائلة: «اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح فـ لؤلؤ، اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدي».

وتابعت الفنانة الشابة: «شكرًا على أنك الداعم الأول لي.. بحبك أوي أوي يا زيزو».

مسلسل «لؤلؤ» من بطولة كل عدد من الفنانين، مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، إدوارد، ومن تأليف مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على الإخراج محمد سامي، حيث تدور أحداثه في دراما اجتماعية خلال 40 حلقة.

ملك زاهر تتحدث عن دخولها التمثيل

وكانت ملك أحمد زاهر، تحدثت عن دخولها مجال التمثيل، في برنامج «صاحبة السعادة»، أنها لم تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل في البداية، مؤكدة أنها كانت متفهمة لقرار والدها في منعها هي وشقيقتها ليلى، من الظهور بالأعمال الدرامية في فترة المراهقة، «كنت مسمياه قاهر الدراما».

ولفتت الفنانة الشابة، إلى أنها تحب الأعمال التركية، وترغب في تعلم اللغة ذاتها، وبصورة دائمة ما تقارن الممثلين الأجانب بنظرائهم المصريين في مختلف الأعمال، «بحب أشوف إيه الجديد وأتعلم».

صور صادمة لابنة أحمد زاهر قبل فقدان الوزن

وشاركت «ملك» متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة صادمة لها قبل فقدانها للوزن.

ونشرت ابنة الفنان أحمد زاهر، صورها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ردًا منها على أحد تساؤلات متابعيها، والذي طلب منها خلالها نشر صور لها قبل وبعد فقدان الوزن.