سلمى الشيمي تثير الجدل بوصلة رقص على «معقول».. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير للبلوجر والموديل سلمى الشيمي، خلال رقصها وتمايلها على نغمات أغنية «معقول» للفنان فضل شاكر.

متابعون لـ سلمى الشيمي: اهدي شوية

وظهرت «الشيمي» بأزياء كاجوال، تتكون من بلوفر مكشوف الصدر بأكمام طويلة، مع بنطلون ضيق، ومكياج سموكي وشعر أسود منسدل، خلال رقصها في قاعة فارغة على نغمات الأغنية.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات والتعليقات، أبرزها: «ليه كل لبسك ضيق وبيظهر مفاتنك»، و«جميلة يا سلمى»، و«أهدى شوية وكفاية إثارة جدل».

سلمى الشيمي تثير الجدل بسبب أزيائها

يأتي ذلك بعد مشاركتها جلسة تصوير جريئة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تم التقاطها بين محاصيل زراعية، بفستان أسود ضيق من الجلد، مصنوع من خامة لامعة، وقصير ومكشوف الصدر، مع اعتمادها على الشعر المرفوع، والمكياج الثقيل.

يشار إلى أن الموديل سلمى الشيمي التي عرفت إعلاميا بـ«فتاة سقارة»، كانت أثارت حالة واسعة من الجدل، بسبب جلسة التصوير التي عقدت في منطقة الأهرامات بالجيزة، وأطلت خلالها بفستان أبيض قصير وبدون أكمام أو أكتاف، فضلا عن أنه مكشوف، مع تنسيقه مع اكسسوارات فرعونية متعددة الألوان، وتاج على شعرها المنسدل الطويل، ومكياج سموكي وعدسات لاصقة زرقاء.

وأكد محمد عويان مدير منطقة سقارة حينها، في تصريحات صحفية، أن الجلسة خالفت التقاليد والعادات المصرية المتعارف عليها.

وعقب خروجها من التحقيقات الرسمية، أكدت الفتاة أنها لم تتوقف عن جلسات التصوير، لأنه عملها منذ الصغر، لكنها ستتجنب الأماكن الأثرية.