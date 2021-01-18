أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه الأماكن والتزم بهذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

حضور الأفراح والتجمعات في الأماكن المغلقة

عادة يقبل عليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

حضور الأفراح والتجمعات في الأماكن المغلقة، تجعلك كثر عرضة للإصابة.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب حضور الأفراح خلال هذه الفترة.

البعد عن التجمعات في كل الأماكن خاصة المغلقة.

احذر الخروج من المنزل إذا شعرت بأعراض تنفسية

عادة يقبل عليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

الخروج من المنزل وأنت تشعر بأعراض تنفسية يجعلك عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا، ونقل الفيروس للآخرين.

كيف نحمي أنفسنا؟

البقاء في المنزل وتجنب الخروج إذا شعرت بأعراض تنفسية.

تجنب الحديث مع الآخرين وجها لوجه خلال العزل المنزلي

تصرف خطير للغاية يقبل عليه العديد من الأشخاص، رغم خطورته مع تفشي فيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

الحديث مع الآخرين وجها لوجه خلال العزل المنزلي يعرضك للإصابة بمضاعفات من كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

خلال عزلك منزليا تحدث مع من معك في المنزل من خلف الباب.