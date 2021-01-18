فيديو.. ابنة سيرين عبد النور تثير الإعجاب بقدرتها على الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها فيديو لابنتها تاليا، عبر موقع "إنستجرام"، قدمت من خلاله طريقة عمل الباستا بصوص الصلصة البيضاء، ما أثارت إعجاب العديد من متابعيها الذي أشادوا بمهارتها رغم صغر سنها.

وعلقت الفنانة اللبنانية: "تاليا حبت تعلمكن كيف منعمل باستا مع الصلصة البيضاء.. خربتلي المطبخ بس أوك".

المقادير:

- مكرونة.

- زبدة.

- جبن.

- دقيق.

- حليب.

- مرقة دجاج.

- ملح.

- قرفة.

- بروكلي.

طريقة التحضير:

- احضري إناء به ماء باردة وضعي به المكرونة على النار، واتركيها حتى تمام الغليان.

- وفي وعاء آخر، ضعي الزبدة على النار حتى تذوب، ثم الدقيق وقلبي جيدا.

- اسكبي الحليب على الخليط السابق، واخلطي جيدا، ثم ضعي مرقة الدجاج.

- وبعد ذلك ضيفي الملح والقرفة، مع الاستمرار بالتقليب جيدا.

- استخدمي وعاء الفرن البيركس، واسكبي المكرونة وضعي عليها الجبن الأصفر والبروكلي.

- بعد ذلك ضيفي للوعاء، الصوص الأبيض، وادخليه الفرن حتى ينضج.

- وبذلك تصبح باستا الصوص البيضاء جاهزة للتقديم ساخنة.