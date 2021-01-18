فيروس كورونا: 5 علامات تكشف تأثير "كوفيد-19" على قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكثر من مجرد مرض تنفسي، يمكن أن يكون لعدوى كورونا تأثير سلبي على الجسم، مثل القلب على سبيل المثال، وفقًا لدراسة JAMA ، ما يقرب من 78 ٪ من مرضى كوفيد 19، الشباب الأصحاء المتعافين لا يزالون يعانون من علامات مضاعفات القلب والأضرار.

في الواقع، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى زيادة خطر الوفيات، حيث وجدت دراسة أجرتها China CDC Weekly أن 22 ٪ من المرضى الذين ماتوا بسبب كورونا يعانون من مشاكل في القلب، وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها

هناك أيضًا أدلة قوية تشير إلى أنه بالنسبة للمشكلة التي غالبًا ما تحدث بصمت، يمكن أن تنشأ مشاكل القلب في الأيام الأولى من الإصابة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وبالتالي، في أوقات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، من المهم بشكل مضاعف الاعتناء بقلبك واكتشاف العلامات المبكرة للمتاعب.

فيما يلي 5 علامات صامتة تدل على أن عدوى كوفيد 19 قد تنتشر إلى قلبك:

التعب الشديد والإرهاق

غالبًا ما يتم الإبلاغ عن أعراض التعب والإرهاق الحاد وألم الصدر بين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بأضرار في القلب بعد الإصابة بكورونا.

عندما يعمل قلبك لوقت إضافي لتنظيم تدفق الدم، يمكن أن يتعب حرفياً ويجعلك تشعر بالتعب، وتعاني من ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، هذه واحدة من أولى العلامات التحذيرية لمشاكل القلب، إذا كنت تعاني من التعب المزمن وتعاني من عدم انتظام ضربات القلب، فاستشر الطبيب للحصول على المشورة.

التهاب القلب

في الوقت الحالي، يعد التهاب عضلة القلب من المضاعفات القلبية الشائعة والمخيفة المرتبطة بكوفيد-19.

يمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب بسبب الإصابة المباشرة بالفيروس على القلب، أو بسبب عاصفة خلوية يمكن أن تجعل الجسم يهاجم الخلايا السليمة بطريقة خاطئة.

مع التهاب القلب وأي مشاكل ذات صلة، تضعف عضلات القلب، مما يؤدي إلى تضخم العضو وتعطيل تدفق الدم، يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات ضغط الدم بشكل غير متوقع والتسبب في تراكم السوائل أيضًا.

يمكن أن يؤدي الضغط المفرط في الرئتين أو القلب أيضًا إلى فشل القلب.

تشبع الأكسجين

قد تكون إحدى المضاعفات الشائعة عندما يمنع الفيروس تدفق الدم المؤكسج في الجسم، أو حالة شبيهة بنقص الأكسجة، أو الارتباك، أو الشفاه المزرقة أو الوجه، علامة على مشكلة في القلب.

يمكن أن يؤدي أي اضطراب في تدفق الدم إلى حدوث جلطات ويزيد الالتهاب ويجعل من الصعب على القلب أداء وظيفته.

عدم انتظام ضربات القلب، الشعور بالارتباك، مشاكل في الكلام، التعرق الغزير كلها علامات على قصور القلب التي تحتاج إلى عناية في الحال.

ألم الصدر

ألم الصدر، كعرض من الأعراض، هو شيء مرتبط بتدهور وظائف الرئة وضيق التنفس وكذلك تلف القلب.

في حالة الإصابة بكوفيد-19، يمكن أن يؤدي تكاثر الفيروس وانتشاره إلى حرمان الأعضاء الحيوية، مثل القلب من الدم المؤكسج الصحي، مما قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب والتسبب في ألم الصدر أو الذبحة الصدرية.

يعتبر ألم الصدر أيضًا من أولى علامات النوبة القلبية، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا، تشعر وكأنك تعاني من ضغط أو شد بألم حول صدرك ورقبتك.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ألم الصدر الشديد النابض وتقلب معدل ضربات القلب أيضًا إلى نوبات الإغماء.

قد تعاني من هذه المتلازمة

يعتقد بعض الباحثين أن مرضى كوفيد ، وخاصة الذين يتنقلون لمسافات طويلة ، قد يتعاملون مع حالة مثل POTS- متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي، التي تضعف الجهاز العصبي، تؤدي إلى اختلال في معدل ضربات القلب ومستويات ضغط الدم بشكل غير عادي.

يمكن أن يتجلى تسرع القلب أيضًا في أعراض مثل الدوخة، وانخفاض الدورة الدموية، ويسبب خفقان القلب، وخفة الرأس، وضعف المناعة، والتي تعتبر جميعها علامات مبكرة على مشاكل القلب.

قد يصيب الشخص الذي تخلص من العدوى أو ربما يقاوم عدوى نشطة ولكنه قد يزيد من احتمالية ظهور مشاكل في القلب لاحقًا.