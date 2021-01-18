رسمات مكياج ملونة لـ ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 يناير 2021 04:39 مساءً - لا شك أن كل امرأة ترغب أن تبدو بإطلالة عصرية وأنيقة، والكثيرات يفضلن مواكبة أحدث صيحات الموضة التجميلية، لذا رصدنا لكنّ اليوم أبرز ألوان موضة مكياج 2021 من انستقرام لتحصلن على مظهر متجدد.



الأيشادو بالألوان المتعدّدة لعام ٢٠٢١

الايشادو بالالوان المتعدّدة لعام ٢٠٢١

ظلال العيون بألوان متعددة ومتداخلة مع بعضها من أبرز الصيحات في ٢٠٢١، وهو مناسب لصاحبات الستايل الجريء والمرح، ولذلك يمكنك مزج الأزرق مع الزهري أو البنفسجي مع البرتقالي أو الفوشيا مع الزهري لصيحة مميزة تليق بكِ، وتضيف لمسة منعشة إلى مظهرك، ويمكنك تطبيق ظلال العيون الملوّن بتدرّجات متعدّدة وموحّد مثل الأصفر أو الأزرق النيلي أو البرتقالي وغيرها، ولا تتردّدي في تلوين جفونكِ بألوان مرحة للتميّز بلوك جمالي لافت في هذا العام.

تابعي المزيد:صيحات مكياج متنوعة لهذا الموسم



مكياج عيون ميتاليك بلونين مختلفين

مكياج ميتاليك بلونين مختلفين





مكياج العيون الميتاليك يلفت نظرنا باستمرار، ولكنه قد يبدو أكثر جرأة، والكثير من الفتيات قد يترددن في تطبيقه؛ أما الآن فاستعدي لفرصة تطبيق مكياج عيون الميتاليك بلونين مختلفين، كتجربة اللون الأخضر مع الوردي أو الذهبي مع الأزرق بطريقة عصرية جريئة، والتي يمكن أن تناسبك إن كنت تبحثين عن مظهر جريء مواكب لخطوط الموضة.

تابعي المزيد:أحدث ألوان روج بدرجات الأحمر القوي



رسمات الأيلاينر الملون لـ٢٠٢١

رسمات الأيلاينر الملون لـ٢٠٢١

واصلت صيحة الأيلاينر الملون بروزها بشكل حيوي ومتجدد في عام ٢٠٢١، فلا تتردي من اعتمادها على عينيك للحصول على رسمات مكياج مبتكرة وبارزة بتدرجات جريئة وخطوط هندسية تجعل نظرتك مميزة ومشرقة، بعيدًا عن الإطلالات الكلاسيكية، ولتطبيق هذه الصيحة ابدئي بتخطيط العينين بقلم الأيلاينر السائل بإحدى الدرجات الرائجة لـ٢٠٢١، كالذهبي أو الأزرق الكهربائي الغامق، أو درجات النيون، ثم بواسطة ظل عيون من نفس لون الأيلاينر، وزعي اللون على الجفن المتحرك على مقربة من خط الأيلاينر برسمة مجنحة وحادة، بدءًا من الزاوية الداخلية للعينين إلى الخارج، بخط مجنّح يجمع بين الرموش السفلى والعليا عند الزاوية الخارجية لكل عين، ثم مرري الظل البرونزي العميق على الجفن العلوي الثابت واللون النحاسي المتوهج على ثنية أو طية العين، لتتمتعي بعيون درامية ساحرة وأنثوية تفيض بالجرأة والجمال.

