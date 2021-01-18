آخرهن هيفاء وهبي.. 5 فنانات صدمن الجمهور بأسعار الحقائب (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقائب ذات تصميمات وألوان متباينة، تتألق بها النجمات خلال أعمالهن الفنية والمهرجانات المحلية والدولية، فضلا عن جلسات التصوير، ويتعاملن معها كجزء أساسي لا غنى عنه في «أوت فيت»، متباهيات بدُور الأزياء العالمية المصنعة لتلك الحقائب، التي تُباع بأسعار باهظة الثمن.

هيفاء وهبي بحقيبة صغيرة

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أحدث جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، بحقيبة صغيرة الحجم، تجاوز سعرها 1300 دولار أمريكي، ما يساوي 20 ألف جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي لماركة الأزياء «بالنسياجا».

وعلقت هيفاء وهبي، على جلسة التصوير، قائلة باللغة العربية: «السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء، والرضا في قلبك، فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين».

مي عمر ودينا الشربيني بحقيبة واحدة

خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسلها الجديد «لؤلؤ»، اختارت الفنانة مي عمر الظهور بحقيبة سوداء صغيرة الحجم، مزينة بقلادة ذهبية من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور»، يتجاوز سعرها 3900 دولار أمريكي، ما يعادل 61 ألف جنيه مصري، خلال زيارتها للفنان محمد الشرنوبي ضمن أحداث المسلسل.

ونسقت مي عمر، تلك الحقيبة بفستان أحمر متوسط الطول وضيق، وسترة سوداء من الجلد المزود بسحابات فضية، مع تسريحة شعر منسدل تحمل بعض التموجات «ويفي»، ومكياج بسيط.

يأتي ذلك بعد شهور من ظهور الفنانة دينا الشربيني بالحقيبة ذاتها، خلال تجسيدها شخصية «رقية» ضمن أحداث مسلسل «لعبة النسيان»، الذي شاركت به خلال الموسم الرمضاني الماضي، ويعد ثاني بطولة درامية مطلقة لها.

شنطة ياسمين صبري بـ300 ألف جنيه

خلال عدة جلسات تصوير، نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، بتنسيق إطلالاتها مع حقيبة كبيرة الحجم باللون البني الفاتح.

وتجاوز سعر حقيبة ياسمين صبري، 19 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 312 ألف جنيه مصري، نقلا عن موقع «authentic watches»، الذي ذكر أنها من إنتاج العلامة التجارية «hermes»، ومصنوعة من جلد توجو مع مقابض علوية من جلد المدرفل، ومزينة بإكسسوارات باللون الذهبي.

إلهام شاهين بحقيبة من «جوتشي»

تحرص الفنانة إلهام شاهين، على الظهور بأزياء ومقتنيات من توقيع دُور أزياء عالمية، خاصة خلال الفعاليات الفنية، حيث أطلت في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة المنعقدة العام الماضي، بحقيبة صغيرة مزينة بفصوص متعددة الألوان، نسقتها مع فستان فاتح اللون من الستان، متعدد الأدوار، مزين بنقط باللون الأسود.

وتجاوز سعر الحقيبة السوداء للفنانة إلهام شاهين، نحو 2300 دولار، ما يساوي 36 ألف جنيه مصري، وهى من توقيع دار الأزياء العالمية «جوتشي».