هنا شيحة تظهر مع شاب لأول مرة في عيد ميلاده: أخويا من أم تانية (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بشاب من حفل عيد ميلاد.

وهنأت «هنا» الشاب، الذي التقطت معه الصورة، بعيد ميلاده، قائلة إنه أخيها من أم أخرى: «كل سنة وأنت طيب.. أخويا من أم تانية».

هنا شيحة ومحمود شاهين

وأثارت الفنانة هنا شيحة، الجدل بعلاقتها مع محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، إذ انطلقت الشائعات حول ارتباطهما عاطفيا، خاصة بعد ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق.

وكان آخرها هو احتفالهما سويًا في احتفالات العام الجديد، إذ تداول فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، وهما يستقبلان العام الجديد، ووثق الفيديو حضن عام 2021، حيث ظهر محمود شاهين وهو يعد تنازليا انتهاء عام 2020، وبداية 2021، ثم ظهرت معه في الخلفية الفنانة هنا شيحة، واحتضنته في الفيديو حتى انتهى العد التنازلي.

تعليق خطيبة محمود شاهين السابقة على أنباء ارتباطه

علقت نورهان، خطيبة محمود شاهين السابقة، قد علقت على أنباء ارتباطه بالفنانة هنا شيحة، قائلة: «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».

وتابعت «نورهان»: «كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لأني اعتبرهم عائلتي الثانية، أتمنى التوفيق للجميع».