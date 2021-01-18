محطات في حياة فراشة السباحة المصرية فريدة عثمان: تعرضت للتنمر بسبب والدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجازات تلو الأخرى تحققها بين الحين والآخر، تحرز ألقاب عدة وتضمها إلى صندوق البطولات، وليس هذا التفوق بغريب عليها، إذ تمتلك كل مقومات ومفاتيح النجاح، التي تمكنها من التفوق وإثبات جدارتها، هي فراشة السباحة المصرية فريدة عثمان.

ويصادف اليوم 18 يناير، عيد ميلاد فريدة عثمان، الـ26، إذ يُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن السباحة المصرية العالمية.

مولدها ودراستها

- ولدت في 18 يناير 1995، في ولاية إنديانابوليس بالولايات المتحدة، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

- أتمت تعليمها الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولها على الشهادة الثانوية بإحدى المدارس الفرنسية بالقاهرة.

بدايتها مع السباحة

- بدأت فريدة عثمان السباحة في الرابعة من العمر، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهي في عامها الـ11.

- حققت المركز الخامس، وهي في عامها الـ12 عقب مشاركتها في دورة الألعاب الإفريقية 2007.

إطلاق اسمها على مركز شباب

- حصدت فريدة عثمان على ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها في البطولة الأفريقية في الدار البيضاء بالمغرب.

- وافقت وزارة الشباب والرياضة على إطلاق اسم البطلة فريدة عثمان على مجمع السباحة الجديد بمركز شباب الجزيرة، في 25 أبريل 2018.

ميداليات أحرزتها فريدة عثمان

- حصدت فريدة عثمان، لمصر على أول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين عام 2011، في ليما ببيرو.

- حققت فريدة 7 ميداليات ذهبية، عام 2011، في دورة الألعاب العربية.

- حصلت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

- في 7 يوليو من العام 2018، قدمت فريدة عثمان منافسة شرسة في بطولة الأبطال العالمية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحققت انتصاراتِ جديدة ورفعت اسم وطنها لأعلى، بعد تأهلها إلى نهائي بطولة «تي واي آر» لمحترفي ومحترفات السباحة بالولايات المتحدة، ضمن منافسات سباق 50 مترا حرة.

- احتلت المركز الرابع في الدور التمهيدي بزمن قدره 25.31 ثانية، واستطاعت بطلة السباحة المصرية الفوز بالميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة بزمن 25.95 ثانية.

- حصلت على ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، في سباق 100 متر، في زمن قدره 58.79 ثانية فقط، بالإضافة لتحقيقها ذهبيتها الأولى في سباق 50 متر فراشة، خلال عام 2018.

لقاءها مع اللاعب محمد صلاح

- تواجدت فريدة عثمان، في مران المنتخب الوطني الأوّل لكرة القدم خلال عام 2017، قبل مواجهة الكونغو في تصيفات المونديال، وقالت في لقاء على قناة أون سبورت: «شرف ليّ أقابل منتخب مصر ومحمد صلاح، هو قدوة لينا كلنا، كلنا عايزين نمثل مصر وعلم مصر يفضل مرفوع دايمًا».

فريدة عثمان ليست من هواة المكياج

- تعتبر فريدة عثمان الأقل اهتمامًا بوضع مساحيق التجميل، وهو على عكس السائد بين الفتيات الرياضيات.

- تحب فريدة زيارة المتاجر والتسوق وشراء أدوات الماكياج والتجميل في خارج وقت التدريبات.

تعرضها للتنمر وللهجوم

- تعرضت فريدة عثمان لهجوم شديد وتنمر، من عدد من الشباب على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، قبل سنوات، بعد تصريحات والدتها التي قالت خلالها، «نفسي أفرح بيكي يا فريدة».

- واجهت التعليقات السخيفة، والتنمر، بالتغاضي عنها، وعقد بجلسة تصوير كشفت خلالها عن أنوثتها.

- تفضل مشاهدة البطولات التي دخلتها من قبل، ومنها بطولة العالم للناشئين، وتحرص على النوم 8 ساعات متواصلة، حتى تستطيع مواصلة يومها ونشاطها.

روتينها في ظل الحجر وكورونا

- كانت روت فريدة عثمان، رحلة وصولها للحجر الصحي بمرسى علم، عقب عودتها من الولايات المتحدة، خلال اتصال هاتفي في برنامج السفيرة عزيزة، على شاشة DMC، الذي تقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن.

وقالت السباحة خلال الاتصال الهاتفي، «من أول ما وصلنا المطار بيرشوا كل شوية كلور، وأخدوا حرارتنا وعينة دم، وقسمونا مجموعات كل مجموعة 20 فردا، وروحنا الفندق، وأخدوا مننا بس الباسبورتات لتوزيعنا على الغرف، وبناخد 3 وجبات في اليوم».

قراءة ومحادثات للأهل والأصدقاء

وعن الروتين اليومي لها، خلال فترة الحجر، قالت فريدة: «بحاول أعمل رياضة ساعة في اليوم، حتى لو في الأوضة اللي أنا فيها، عشان مش عاوزة مستوايا ينزل، وبكلم أهلي وأصحابي، وبقرأ كتب شوية، بعمل الحاجات دي كل يوم عشان مزهقش، والدكتورة كل يوم بتقيس حرارتنا».

إصابتها بوعكة صحية

- أصيبت بوعكة صحية وضيق في التنفس، 27 يوليو من عام 2018، بعد وصولها لنهائي الـ50 متر فراشة.

قصة منحها 9 ميداليات لمحاربات السرطان

- منحت فريدة عثمان محاربات السرطان 9 ميداليات، حصدتهن خلال بطولات مختلفة، بعد تقطيع تورتة وسط جو مليئ بالبهجة والتفاؤل، كنوع من تقديم الدعم النفسي للمحاربات، قائلة: «مش أنا اللى بطلة أنتم اللى أبطال، ومستعدة لعمل أى شىء للمحاربات يقويهن ويساندهن».