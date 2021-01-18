9 معلومات عن «الصندوق الأسود» اعتماد خورشيد: شريهان اتولدت على إيديها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، للأضواء بعد سنوات من الاختفاء، إذ ظهرت برفقة نجلها إيهاب خورشيد، أثناء تلقى العزاء في شقيقه الفنان الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، الذي توفي قبل 40 عامًا.

وظهرت اعتماد، بوزن زائد، وبدا على وجهها معالم التقدم في السن، ما جعلها تتصدر محركات البحث المختلفة، بعد تداول العديد من الصور الفوتوغرافية لها.

ويُقدم «هُن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، عقب إثارتها الجدل وتصدرها محركات البحث.

- ولدت في 15 يناير 1939، وتبلغ من العمر 82 عامًا.

- فنانة ومنتجة مصرية زوجها هو أحمد خورشيد.

- تداولت الأخبار بأن اعتماد خورشيد، والدة عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، لكن تبين أنها كانت زوجة والدة.

- لم يعش عمر خورشيد، معها إلا فترة قصيرة جدا من طفولته، إذ انتقل بعدها للعيش مع والدته.

- قبل عامان تعرضت اعتماد خورشيد، لوعكة صحية مفاجئة استدعت احتجازها بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الجلاء العسكري.

- نشرت في وقت سابق، صورة لها على سرير المرض، عبر حسابها على «فيسبوك»، علقت عليها: «ادعوا لي بالشفاء، أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، يا رب اشفني».

- قبل أعوام ظهرت اعتماد خورشيد، في برنامج «أنا والعسل»، مع الإعلامي نيشان، الذي وصفها بـ«الصندوق الأسود».

اعتماد خورشيد: لُقبت بالأم المثالية

- قالت اعتماد خورشيد، خلال حلقتها مع نيشان، إنها أُختيرت من قبل الشعب بلقب الأم المثالية.

- كشفت الفنانة شريهان، أنها ولدت على يد اعتماد خورشيد، إذ كانت ولادتها متعثرة، وكانت والدتها تتفائل بها، وهاتفتها ابنتها الكبرى جيهان، في السادسة صباحًا، قائلةً: «حطيت إيدي على راسها وقرأتلها قرآن راحت ولدت».

وفاة عمر خورشيد

توفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981، جراء حادث تصادم مروري في نهاية شارع الهرم، عقب خروجه من كازينو الرولاند، هو وزوجته اللبنانية دينا.