من أمريكا.. أميرة وزوجها ينشرون فيديوهات يحكون فيها تجاربهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغبتهم في نقل تجاربتهم في العيش بدولة خارج حدود وطنهم التي يعرف عنها أنها أكبر دول العالم، كان سببا في شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيشاركون يومياتهم والمواقف التي يتعرضون لها مع أبناء وطنهم ليصبحوا بعد فترة ليست بالطويلة أحد مشاهير السوشيال ميديا.

أميرة السيدة المصرية وزوجها حرصا على تقديم محتوى كوميدي اجتماعي يمس كل أسرة مصرية وذلك عن طريق فيديوهات عبر صفحة على فيسبوك بعنوان «فريندز فريندز»، حتى يبدأ نقل يومياتهم عن طريق الفيديوهات التي وصل عدد متابعيها إلى آلاف في عدة أشهر.

أميرة: فكرت ازاى نوصل للمصريين حياتنا اليومية في الخارج

تروى أميرة الشريف التي حصلت على بكالوريوس تجارة اثناء حديثها لـ «هُن» أسباب التفكير في انشاء صفحة تحاول من خلالها التعبير عن المصريين المقيمين في الخارج: «جاءت فكرة الصفحة من أننا عرب وعايشين بره مصر، فكرت ازاى نوصل للمصريين حياتنا اليومية عاملة ازاي في أمريكا والعادات والتقاليد اللي احنا متمسكين بيها».

بدأت «أميرة» سرد المشكلات التي واجهتها في البلد: «عرض المحتوى والأزمات اللي بتواجهنا بشكل كوميدي عائلي انتشرت بطريقة غير متوقعة، واتحولت الفيديوهات ليوميات بقدمها كل يوم وخصصت ليها وقت كبير بجانب تربية أولادي».

أميرة: الفيديوهات عمرها ما اثرت على بيتي وتربيتي لأولادي

وتعد تلك الفيديوهات التي تتشاركها مع زوجها مصدر قضاء وقت فراغها لكونها ربة منزل فتجد فيها شغفها، فهى أم لثلاث أولاد أكبرهم 12 عامًا، واصغرهم 7 سنوات: «بعد انتشار الفيديوهات المتابعين بقوا جزء كبير من حياتنا عارفين ولادي وزوجي وحماتي، وبدأ أولادي يتكلموا عربي بسببهم، والفيديوهات عمرها ما اثرت على البيت لكن عملت حالة ايجابية وبقنا بنتجمع أكتر من الأول».