«ميس عصمت» طورت مهاراتها لنشر فيديوهات توعوية: بعالج مشكلات الأسرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشكلات أسرية عديدة عانى منها الكثير ممن حولها، تعلمت من تجارب الآخرين كيفية التعامل مع ما يحيط بهم من تحديات وخلافات، تلك الخبرات التى استفادت منها الفتاة العشرينية، لتقرر تقديم محتوى يساعد الأسرة المصرية في أن تعيش حياة هادئة بعيدة عن الخلافات التى من الممكن أن تعصف بها.

ميس عصمت: هدفي توعية الأم المصرية بكيفية التعامل مع الأطفال

أية محمد، أو كما عرفت نفسها عبر قناتها على يوتيوب «ميس عصمت»، الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، فكرت قبل عام في تقديم محتوى عبر قناتها التي أسستها بهدف توعية الأم المصرية بكيفية التعامل مع الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

«المحتوي بيكون كوميدي».. بهذه الكلمات بدأت «أية» حديثها لـ «هن»، فرغم أن مقاطع الفيديو التي تنشرها من المفترض أنها تساهم في علاج مشكلات تواجه الأم، إلا أنها فضلت أن يكون ساخرا، حتى يكون سهل الفهم ويصل لأكبر عدد من المشاهدين.

تلك الفتاة العشرينية التى لم تتح لها الحياة فرصة استكمال تعليمها، لزواجها مبكرا وهي في سن الرابعة عشر، وتوقف مستواها التعليمي عند مؤهل الدبلوم الصناعي، إلا أنها حرصت على قراءة العديد من الكتب لتنمية مهاراتها لتصبح الفيديوهات التي تقدمها أكثر فائدة لمن يشاهدها، حسب حديثها.

مشكلات عديدة تتولى الفتاة العشرينية الحديث عنها في مقاطع الفيديو التى تقدمها، من بينها علاج مشكلة إدمان أحد أفراد الأسرة، والسن الذي يسمح فيه للمعلم أن يعطي دروسا للابن في المنزل، وكذلك متابعة للأم أطفالها وهم في المدرسة.

أمنية ميس عصمت زيادة عدد متابعيها ومشاهدي الفيديوهات

تتمنى «أية» أن يزداد عدد متابعيها ومشاهدي الفيديوهات التى تقدمها، وأن تساهم في حل الكثير من المشكلات التى تواجه الأم المصرية في حياتها.